Просчет военных: как Израилю удалось разбомбить российские зенитки

Зенитный комплекс "Панцирь-С1", уничтоженный израильской ракетой, находился на своей территории и по Голанским высотам не стрелял – он охранял воздушное пространство Сирии. В то же время эксперты говорят о просчете сирийских военных: эта система не приспособлена к защите от ракет типа израильской Spike.

Западные специалисты злорадствуют, заявляя о "репутационном ударе" по широко разрекламированному российскому оружию. Однако российские эксперты напоминают, что такой же комплекс "Панцирь-С1" показал высокую эффективность, отражая ракетный удар западной коалиции, нанесенный по Сирии в апреле.

Повода для атаки позиции "Панцирей" у израильской армии не было. Тель-Авив заявлял, что причиной удара стали обстрелы с территории Сирии Голанских высот. Как отмечают специалисты, у сирийской армии 40 комплексов "Панцирь-С-1Э", однако участвовать в обстреле позиций израильской армии они не могли. У этих систем совсем другое предназначение: ближнее прикрытие гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности.

Судя по видео, опубликованному Армией обороны Израиля, удар был нанесен ракетой Spike NLOS, известной также как "Тамуз". Такими ракетами комплектуется самоходная артиллерийская израильская установка нового поколения Pereh ("Пэрэ").

"Сирийский комплекс "Панцирь-С1" не смог отразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен для защиты от таких ракет. Это же противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов. А "Панцирь" оптимизирован для работы по воздушным целям. Но не исключено, что свою роль сыграл не только объективный, но и субъективный – человеческий фактор", – заявил "Комсомольской правде" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Свою роль сыграл и человеческий фактор, считает подполковник, замкомандира зенитного ракетного полка Андрей Головин. По его словам, дальность полета Spike – до 25 километров. А позиция "Панциря" находилась на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами – то есть израильская самоходка вполне могла "накрыть" сирийский комплекс. Подполковник уверен, что это тактический просчет сирийского командования: надо было выбирать позицию подальше.

Эксперты также отмечают, что для атаки целей за пределами прямой видимости ракетный комплекс Spike NLOS использует стороннее целеуказание. То есть информацию ему должны передавать наводчики или беспилотные летательные аппараты. Когда ракету ведет оператор, используется видеосистема – что и подтверждают кадры ролика.