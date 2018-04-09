Лондон перехватил "секретное сообщение" Москвы по делу Скрипаля
Якобы, именно это обстоятельство и заставило Лондон окончательно уверовать в то, что за отравлением Скрипалей стоит Москва. Два странных послания были перехвачены на юге Кипра 3 и 4 марта.
Одно из этих сообщений якобы было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве. В тексте послания содержалась фраза "Посылка доставлена". Кроме того, заявилилось, что двое лиц "совершили успешный выход", передает The Times со ссылкой на Sunday Express. Сообщается, что первое сообщение не было воспринято всерьез, но второе заставило задуматься.
Великобритания ознакомила своих союзников с новыми разведданными, что и послужило поводом для высылки десятков российских дипломатов. Также отмечается, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по версии британских спецслужб, были отравлены Скрипали, было превращено в медленнодействующий гель.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Полиция заявила, что они были отравлены газом "Новичок", якобы произведенным в России.
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