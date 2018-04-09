Москва приравняла предателя Скрипаля к Березовскому

Дела экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, миллиардера Бориса Березовского и бывшего сотрудника госбезопасности Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

По его словам, британскими властями раскручивается антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Карапетян добавил, что делается это "по провокационному сценарию", который Запад уже использовал против нашей страны.

Карапетян заявил, что аналогично Великобритания поступала "для бездоказательных обвинений в адрес России по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", пишет "Газета.ru". Он подчеркнул, что во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в России за совершение тяжких преступлений. Причем в деле Скрипаля, как и с Березовским, и с Литвиненко, нашу страну обвиняли в применении отравляющих веществ, в связи с чем требовали санкций против России, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что Великобритания в нарушение международного права засекретила ход и результаты расследования как в деле Сергея Скрипаля, так и в делах Бориса Березовского и Александра Литвиненко. По словам Карапетяна, вскоре Россия обнародует переписку премьер-министра страны Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии.

В свою очередь советник генерального прокурора России Николай Атмоньев заявил, что в ликвидации Александра Литвиненко в 2006 году был больше всего заинтересован Борис Березовский. Ранее генпрокурор страны Юрий Чайка сообщил, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не приняло мер для защиты.