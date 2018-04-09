После отравления Скрипаля Солсбери атаковали полчища крыс

В кварталах города Солсбери, который был оцеплен полицейскими для расследования дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечается резкий рост числа крыс. На территорию не пускают даже сотрудников служб по борьбе с вредителями.

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