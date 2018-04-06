Скрипаль внезапно исцелился после позорного прокола Лондона

Эта неделя богата на новости об отравленном в Британии двойном агенте Сергее Скрипале. Выясняются все новые подробности, ставящие крест на версии официального Лондона.

Сергей Скрипаль идет на поправку, он больше не находится в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард. Это первый за месяц официальный отчет врачей, наблюдающих за здоровьем отравленного россиянина.

"Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", – сказала Бланшард. Что касается дочери двойного агента, то Юлия Скрипаль чувствует себя еще лучше: ее силы растут с каждым днем, сообщает "Интерфакс".

Между тем в истории с отравлением Скрипалей все больше странностей, указывающих на несостоятельность состряпанной британцами версии о том, что российский разведчик был отравлен газом "Новичок". Абсурдные данные о том, что следы газа были обнаружены в чемодане Юлии Скрипаль, на дверях дома в Солсбери, в гречневой каше и на столике в пабе, подвергли сомнению эксперты-химики.

Накануне родственница Скрипаля поговорила по телефону с его дочерью, и та рассказала, что нормально себя чувствует, да и отец ее тоже жив-здоров. В момент разговора он спал. Специалисты утверждают, что после воздействия на человека даже микроскопической дозы "Новичка" шансов выжить нет. Между тем семья Скрипалей уже чуть ли не готовится к выписке.

Когда Скрипаль вышел из критического состояния pic.twitter.com/ZMINOF9ZKw — Шарий.net (@sharijnet) 6 апреля 2018 г.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Полиция, а вслед за ней премьер-министр Тереза Мэй заявили, что бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим газом "Новичок", разработка которого якобы велась в СССР. Далее последовала серия дипломатических ударов между Россией и странами Запада, закончившаяся высылкой в общей сложности более 200 дипломатов.