Страшная трагедия в Кемерово Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

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Общество

Лондон "раскрыл" создавшую "Новичок" секретную лабораторию на краю Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Спецслужбы Великобритании заявили об обнаружении секретной лаборатории в России, в которой был создан яд "Новичок", отравивший Сергея и Юлию Скрипаль. Источники не уверены в месте расположения лаборатории, однако продолжают настаивать на причастности России к резонансному делу.

Продолжение: Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора
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Британская сторона утверждает, что с помощью научного анализа и разведданных сотрудникам правительства и спецслужб удалось уже спустя несколько дней после инцидента в Солсбери установить вероятный источник производства отравляющего вещества, пишет РИА ФАН.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Анонимный источник рассказал, что кабинет министров владел достаточной информацией о том, где производится данное вещество, к моменту проведения чрезвычайного правительственного комитета – спустя три дня после отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери.

Также сообщается, что британские службы безопасности не уверены на 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень уверенности высока. Они полагают, что российская сторона "производила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для убийств по политическим мотивам".

Позже стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании дела Скрипаля нелепым. По его словам, цель этой инициативы – скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию.

Ранее постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин объяснил цель предлагаемого проекта. Она заключается в том, чтобы запустить процесс совместного расследования Россия – Великобритания для прояснения вопросов, связанных с обвинениями в адрес Кремля со стороны Лондона. 

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон незамедлительно набросился с обвинениями на Москву, но не привел надежных доказательств причастности России к инциденту. 

Автор: Михаил Вштанов5 апреля 2018, 08:35

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