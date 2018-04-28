Брижит Макрон рассказала о тяжелой жизни Меланьи Трамп

Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что первая леди США Меланья Трамп в обычной жизни очень веселая и не похожа на строгую даму, какой предстает на публике. Однако ее будни совсем не сказочные.

По ее словам, на самом деле супруга американского президента Дональда Трампа милая, умная и очень открытая. Однако из-за того, что любое ее действие тщательно и гипертрофированно интерпретируется, Меланье приходится тщательно работать, чтобы скрыть эмоции. Брижит отметила, что у них с первой леди США одинаковое чувство юмора.

Также жена Эммануэля Макрона рассказала, что из-за мер безопасности Меланья Трамп сильно ограничена в действиях. Она практически заперта в Белом доме. "Она не может открыть окно в Белом доме, она не может выйти оттуда. Она более ограничена, чем я. Я каждый день гуляю в Париже", – цитирует первую леди Франции Le Monde.

Как писали Dni.Ru, отношения Трампа и его супруги далеки от идеальных. Виной тому сообщения об изменах американского лидера жене. Поговаривают даже, что Меланья и Дональд находятся на грани развода. В феврале этого года первая леди США приехала на сессию конгресса отдельно от мужа и в последний момент отказалась лететь с ним в Давос на Всемирный экономический форум.