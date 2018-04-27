Собчак грязно выругалась из-за скандала с поездкой в Крым

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она собирается посетить полуостров. На своей странице в Instagram она отметила, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Свой гневный пост экс-кандидат в президенты России начала с того, что назвала работников СМИ, которые распространили информацию о ее планах посетить Крым, "журналистами-говноедами". Также она написала, что ей надоели анонимные каналы, которые пытаются вовлечь ее "в собственный бред".

Вместе с тем телеведущая напомнила, что действительно запрашивала разрешение на въезд для политической агитации перед президентскими выборами. Собчак не исключила возможность "законного (!) попадания на эту территорию". "Сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила господину Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам", – заявила Собчак.

О том, что Ксения не поедет на полуостров на конференцию предпринимателей, сообщил и генеральный директор отеля "Море", на территории которого будет проходить мероприятие, Алексей Кузнецов. "Ее не будет. Ее команда, которая отвечала за ее приезд, отказалась", – цитирует Кузнецова "Крыминформ".

По его словам, решение было озвучено 26 апреля. Гендиректор отеля добавил, что не знает, по какой причине это произошло.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 26 Апр 2018 в 10:15 PDT

Бизнес-конференция, на которой ожидалось выступление Собчак, пройдет с 27 по 29 апреля в Алуште. После появления в СМИ информации о готовящемся визите знаменитости в Крым через территорию Украины на нее с критикой обрушились украинские депутаты и представители националистических организаций.