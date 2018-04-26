Лысеющую Собчак заслали пешком по Крымскому мосту

Депутат Верховной рады Юрий Шухевич считает появление телеведущей Ксении Собчак на полуострове позором для Украины. Политик подробно разъяснил свою позицию.

Шухевич заявил: даже если знаменитость приедет в Крым с разрешения Незалежной, то примет участие в мероприятиях, организованных российской стороной, тем самым легализовав присоединение полуострова к России.

"Собчак нельзя пропускать через континентальную часть Украины. И дело даже не в том, что она баллотировалась в президенты России. Пусть себе топает по Керченскому мосту", – цитирует депутата "ПолитНавигатор". "Если у нее есть неофициальная договоренность с властями о том, что ее пропустят, то это позор для властей, если они такое допустят. Как можно о таком договариваться?" – добавил Юрий Шухевич.

Ранее в Сети появилось новое фото звезды в неудачном ракурсе. Совместный с мужем Максимом Виторганом снимок она сделала во время отпуска в лондонской гостинице The Lanesborough и выложила в Instagram. Подписчики удивились внешнему виду политика в халате и без макияжа. Кроме того, они отметили у Ксении большие залысины.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Апр 2018 в 5:52 PDT

"Я буду скучать по тебе, The Lanesborough! Лучшее СПА в Лондоне: бассейн, зал, бани, и все для тех, кто провел насыщенный день в финансовой столице мира!" – подписала фото звезда. В кадре супруги смотрят друг на друга, так что лица обоих получились в профиль.

"У Ксении залысины больше, чем у Виторгана!", "Какая же все-таки уродина. Сбоку вообще…", "Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь я видел все", – раскритиковали пользователи Сети знаменитость.

Напомним, Ксения Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостров ведущая намерена попасть с территории Украины.