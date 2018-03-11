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Общество

Хитрую Собчак втоптали в грязь из-за шизофрении с Крымом

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Stanislav Zhdanov
Кандидат в президенты и телеведущая Ксения Собчак заподозрила шизофрению у главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал скандал.
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Специалист уверен, что смог раскрыть план светской львицы. "Собчак изо всех сил стремиться попасть в Крым, хотела всех перехитрить, чтобы там поагитировать избирателей, но при этом украинских законов не нарушить, да вот беда, бдительный Климкин просек эту фишку и встал на пути", – рассказал он.

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По словам Манукяна, на самом деле путь Собчак должен был быть значительно короче. "А ведь всего-то Ксении нужно просто сесть на самолет Аэрофлота и как все россияне полететь в этот прекрасный уголок России, но нет, она не ищет легких путей и поэтому в Крым никогда не попадет. В общем, как говорил "Вильям, наш Шекспир" в "Ромео и Джульетте" "Чума на оба Ваших дома!" – заявил эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Многие пользователи Сети также раскритиковали Собчак. "Кто Вас просит "решать" этот вопрос, куда вы лезите!! Вы бы хоть людей спросили, а надо нам это или нет. Крым нужен нам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – пишет один из комментаторов. 

Некоторые участники обсуждения буквально втоптали телеведущую в грязь. "Дааааа, шизофрения Ксении пугает, а почему не учитывается мнение рядовых граждан, ведь люди Крыма сами определили свою судьбу посредством референдума о присоединении к России", – отметил пользователь.

Напомним, что Ксения Собчак попросила разрешения у Киева на въезд в Крым. В ответ власти Украины объявили ее персоной нон-грата.

Автор: Евгений Мышко11 марта 2018, 17:24

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