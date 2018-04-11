От страшной смерти Скрипаля спасла племянница
Виктории Скрипаль не удается дозвониться до Юлии. После одного памятного разговора связь оборвалась. Родственники недоступны ни по обычным телефонным номерам, ни в соцсетях.
"Просто вижу английский номер определился, взяла трубку и сначала даже не поверила, что это Юля, хотя голос сразу узнала. Говорили же, что они там без сознания. Она сказала, что ей лучше. На мое предложение приехать, она заплакала: "Нет, это сейчас невозможно, ты же понимаешь", – вспоминает Виктория свою беседу с Юлией.
Виктория предполагает, что теперь английские спецслужбы Скрипалей спрячут, перевезут в другую страну. И едва ли родственникам удастся когда-либо снова встретиться. Но главное – они живы: как надеется женщина, благодаря ее активности.
"Видит Бог, не хотела я этого шума, да мне и страшно, очень теперь страшно. Муж мой был категорически против, когда я решила ехать в Москву, выступить на ТВ. Вплоть до развода у нас дошло. Но после всех интервью и заявлений, что пойду до конца, вдруг раз и им стало лучше. Совпадение это? Если бы я не подняла эту шумиху, были бы они сейчас живы? Думаю, я дала им этот шанс, один на миллион", – цитирует Викторию сайт "Комсомольская правда".
Я ела гречку с "новичком", я трогала ручку двери с "новичком", я сидела на скамейке, обмазанной "новичком", у меня сожгли �� и умертвили ��! И я чувствую себя отлично! А вам слабо! #Скрипаль #SkripalCase #Russia #London #Россия #rt pic.twitter.com/NRAiJ9wpvc— фродо (@hankalenok) 6 апреля 2018 г.
4 марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии недалеко от их дома в Солсбери. Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом и обвинил во всем Россию. Разразился грандиозный антироссийский скандал, в результате западные страны выслали более 150 российских дипломатов.
Виктория, как только узнала о происшествии, подала заявление в посольство Великобритании. Однако визу ей не дали – несмотря на то, что, по всем международным нормам, она имеет право посетить больных родственников. По мнению племянницы Скрипаля, британцы видят в ней "руку Кремля" и считают, что все выступления по телевидению ей пишет лично Путин.
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