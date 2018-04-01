Учитель подорвал 20 школьников

Пожар в Кемерово: погибли дети Госпитализация Осина Эксклюзив Покушение на предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Воскресенье 1 апреля
Лента новостей
14:13
В Подмосковье иномарка протаранила дом
13:30
Под Петербургом произошел крупный пожар (видео)
13:05
От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев
12:17
В Подмосковье нашли изрезанный труп мужчины
12:07
Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой
11:47
Высланные из США дипломаты приземлились в Москве
11:32
"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок
11:04
В Петербурге из-за бесхозного предмета перекрыли станцию метро
10:49
В Москве загорелся рынок "Тропарево"
10:45
Николаев обматерил больного Фадеева
10:22
Путин принял отставку Тулеева
10:16
Меньшова выставила покойного Анофриева жутким изменщиком
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
08:52
Тулеев подал в отставку из-за пожара в "Зимней вишне"
20:39
Маликов назвал сына необычным именем
19:58
Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"
18:41
Юдашкина родила сына в Америке
18:24
Самбурская – толстушкам: Удел женщин бутер в складках находить?
17:47
Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева
17:43
Обворожительная Навка поделилась секретом своей красоты
16:48
"Горько плачет": бабушка все еще ждет насмерть забитого актера Сапаева
16:14
"Она будет его облизывать": Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
15:51
Певица Натали трагически потеряла третьего ребенка
15:20
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
14:50
Владелица "Зимней вишни" сделала неожиданное признание
14:15
80-летний Збруев сводит с ума россиянок
14:09
Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым
13:43
В московском метро из-за пассажира встали поезда
13:11
Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
12:37
Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
12:26
Резко постаревшая Кудрявцева вызвала панику
11:43
Могли быть жертвы: Бузова наплевала на трагедию и устроила шоу
11:07
Нелепые наряды вечно молодой Натали
11:03
Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео
10:47
У безработного москвича украли внедорожник за 5 млн
10:31
Известного российского актера зверски убили после смены пола
10:11
Страшные тайны: Николя Саркози
09:58
"Идеальна поза кошечки": Шокирующие истории о сексе в "Доме-2"
09:56
Грабитель ударил 31-летнюю москвичку ножом в живот
21:58
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета
21:57
Алкоголик Осин выпрашивает копеечку на жилье
21:50
Отъевшегося на курорте Николаева перепутали с барсуком
21:42
"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян
21:30
"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара
21:18
Устроивший стрельбу Витас прячется от разъяренных соседей
20:55
Дым и темнота: видео чудесного спасения детей из "Зимней вишни"
20:50
Исхудавшая Муцениеце молит о помощи
20:46
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
20:31
Безумные регионы: В Новосибирской области запретили лаять по ночам
20:30
К чему снятся тараканы
20:14
В Москве пьяный пассажир избил кондуктора
19:45
Любовник Волочковой исчез после позорных плясок
19:28
Звезда "Дома-2" бежит из России с детьми на руках
19:16
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
19:15
В Подмосковье пассажирский лайнер чудом избежал крушения
19:06
Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце
18:30
Потерявшего семью Вострикова затравили из-за предательства
18:19
Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП самоликвидировался
18:09
Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фото
18:04
Умерла народная артистка России Наталья Попович
17:37
Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня (видео)
17:23
Россия высылает украинских дипломатов
16:46
Оставшемуся сиротой мальчику из Кемерово раскрыли страшную правду
16:42
В Петербурге загорелся колбасный завод (видео)
16:29
Хлеб в десятки раз токсичнее кофе
16:05
Совет на выходные
16:03
Неузнаваемый Евгений Осин теряет память
15:52
Еда из кафе и ресторанов признана опасной
15:51
Макрон подставил Терезу Мэй
15:49
"Постоянно наклоняют": Лукашенко после траура закатил истерику Москве
15:32
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
15:31
Россия вышвырнула польских дипломатов
15:26
В жилом доме в Кемерово произошел крупный пожар
15:25
Володин советует Западу остепениться
15:25
Воробьев с перекошенным от паралича лицом шокировал врачей
15:23
В Москве с высоты шестого этажа рухнул балкон
15:16
Вечно голодная 172-килограммовая девочка стала королевой красоты 
15:14
В Подмосковье мальчик умер из-за отравления "лимонадом"
15:06
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
14:58
На почте воровали пенсии мертвых россиян
14:50
Клара Новикова оправдалась за спектакль в день скорби по сгоревшим детям
14:19
Потрясенные медики спасают отравившегося Осина
14:16
Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
14:13
Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца
13:57
В Петербурге после жестокого избиения соседом скончалась 80-летняя старушка
13:50
Американские дипломаты бегут из Петербурга с пакетами из "Пятерочки"
13:49
Новый детский сад в Щербинке готов к приему воспитанников
13:45
Актер из "Универа": Меня сбили Mercedes и Lada
13:41
Евгения Осина срочно положили в больницу
13:31
"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками
13:27
Странный жест Навки покоробил россиян
13:22
Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко
13:08
"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро
12:58
В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой
12:50
В Москве попрощались с Олегом Анофриевым
12:40
Воробей перепутали с Пугачевой
12:31
На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
12:28
Водитель сбил мужчину на зебре и скрылся
12:09
На юг Москвы придет новая ветка метро
12:09
Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков
Известного российского актера зверски убили после смены пола
Потерявшего семью Вострикова затравили из-за предательства
Общество

Учитель подорвал 20 школьников

Фото: GLOBAL LOOK press/Marty Bicek
Теплый апрельский день в небольшом молдавском селе Гиска начался со страшной трагедии. Жители услышали страшный взрыв, а выбежав на улицу, увидели, что над зданием школы поднимается густой дым. Когда он развеялся, выяснилось, что школы больше нет.
прочитано 6915 раз

Эта трагическая история любви началась в январе 1950 года. Военрук влюбился в учительницу русского языка. Статный, высокий, прошедший войну офицер работал в отделении ДОСААФ в Бендерах и по совместительству преподавал в школе села Гиска. Учил мальчишек разбирать автомат, надевать противогаз и маршировать на плацу.

ПО ТЕМЕ

Бандиты захватили власть в стране

В Москве маньяк поил своих жертв водкой и бил молотком

Ушлая посудомойка отравила 40 человек

 Криминальный СССР

Сюжеты Криминальный СССР

Наталья Дмитриевна Донич тоже была хороша собой. Дети любили и уважали ее: она не кричала на учеников, всегда была спокойна и очень пронзительно читала стихи. Да и родители школьников уважали педагога. Ее муж погиб на фронте, но она не пала духом – воспитывала сына, который родился еще до войны. Жила вместе с ним и матерью неподалеку от школы.

Всем казалось, что история любви военрука и учительницы русского языка обречена на счастливый конец. За ними сочувственно наблюдали все жители небольшого села. Война закончилась и всем хотелось, чтобы настрадавшиеся от нее люди жили счастливо. А уж когда все узнали, что они собираются пожениться, так вообще обрадовались – сельчане стали подбирать место для большого свадебного стола.

Фото: Баранаускас И./Фотохроника ТАСС

Но все пошло не по задуманному сценарию. Не известно, как это случилось, но как-то Наталья Дмитриевна узнала, что у военрука в Казани есть жена и сын. Оказывается, любимый человек скрывал от нее подробности своей двойной жизни. Но все тайное, как известно, становится явным. Отношения прекратились по инициативе девушки: она не смогла простить обмана и порвала с возлюбленным.

Военрук долго вымаливал прощение. Встречал Наталью по утрам, ходил за ней тенью, пытался лишний раз попасться на глаза. Но знаки внимания она не замечала и тогда он принял трагическое не только для себя решение: офицер решил мстить.

Фото: Фотохроника ТАСС

Он начал с банальных писем с угрозами, но они моментально стали достоянием общественности: учительница рассказала всем, что военрук собирается ее убить. Информация дошла и до управления образования, но почему-то никто всерьез ее не воспринял. Люди и предположить не могли, что уважаемый человек, офицер, прошедший войну, действительно может совершить такое.

За несколько дней до трагедии военрук пригласил Наталью на день рождения. За столом собралось почти все село, не было только возлюбленной преподавателя. Он ждал ее весь вечер, но так и не дождался. Гости разошлись и в голове военрука под воздействием алкоголя созрел жуткий план.

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"

Но сначала он отправил короткое письмо в Казань: "Прощай, дорогая жена Аня. Кончаю жизнь самоубийством. Причину ты знаешь. Передай привет сыну Толе". Дальше осталось лишь воплотить страшную задумку в жизнь.

5 апреля 1950 года широкой размашистой походкой военрук подошел к школе. В руках у него был большой сверток. Кто-то в коридоре спросил: "Что это?"  (В газету была завернута взрывчатка, которую военрук выкрал в отделении ДОСААФ в Бендерах).

"Подарок Наталье Дмитриевне", – радостно ответил мужчина и зашел в класс, где вела урок его любовь. Он опустил на пол странный сверток, от которого тянулся подожженный бикфордов шнур, и притянул к себе учительницу. "Дети, бегите!"  – крикнул он, но школьники не поняли в чем дело и практически все остались на своих местах.

Кадр из сериала "Большая перемена"

Взрывная волна мгновенно ударила в стены и потолок одноэтажной постройки из саманного кирпича. Она сложилась как карточный домик, погребя под собой всех учеников и преподавателей. К школе сбежались родственники детей, к вечеру приехали чиновники из Бендер, Кишинева и даже из Москвы.

Мощный взрыв унес жизни двадцати учеников и троих преподавателей. Помимо военрука и его возлюбленной, погибла и завуч школы. Историю эту в селе Гиска вспоминают до сих пор. На месте, где была школа установили памятный монумент, но вот имя убийцы на нем нет – жители решили вычеркнуть его из памяти навсегда.

Автор: Александр Пельт1 апреля 2018, 10:54

комментарии

Политика

Страшные тайны: Николя Саркози
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова выходит замуж
Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой
"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок
Николаев обматерил больного Фадеева

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
Известный музыкант полностью излечился от рака
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
Как российская певица стала звездой мультфильмов
Шоу-бизнес

Известного российского актера зверски убили после смены пола

Ему было 42 года
Шоу-бизнес

Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым

Запись программы ввела народ в заблуждение
Шоу-бизнес

Николаев обматерил больного Фадеева

В Останкино разразился настоящий скандал
Шоу-бизнес

"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок

Похоже, мальчик предпочитает песни для взрослых

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Фоторепортажи

Воробей перепутали с Пугачевой
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Тулеев подал в отставку из-за пожара в "Зимней вишне"
Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео
Владелица "Зимней вишни" сделала неожиданное признание
"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru