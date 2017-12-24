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Общество

Ушлая посудомойка отравила 40 человек

Фото: Dni.Ru
Новый год – праздник, который все люди в любом возрасте ждут с нетерпением и приятным волнением. Подарки под елкой, веселое застолье, хорошее настроение и приятные воспоминания. Тамара Иванютина ждала этот праздник с одной мыслью – она хотела выйти на свободу, но судьба и суд решили иначе. В канун 1988 года киевскую отравительницу расстреляли.
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Это был третий и последний случай за всю историю СССР, когда высшую меру наказания применили к женщине. Два других достоверно подтвержденных судебных эпизода – расстрелы по приговорам в 1979 году карательницы периода Великой Отечественной войны Антонины Макаровой и в 1983 году спекулянтки Берты Бородкиной.

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Тамара Иванютина (Масленко) родилась в 1941 году в многодетной семье. Казалось бы, вот где должны были царить любовь, сострадание и поддержка, а родных связывать крепкие семейные узы. Но, на самом деле, в семье Иванютиных все было по-другому: отец и мать считали главным в жизни богатство. Золотого тельца они  возводили в культ и внушали детям, что без материальных ценностей жизнь будет скучной, серой и неинтересной.

Мать Тамары исповедовала циничную жизненную мудрость: "Нужно не жалобы писать, а дружить со всеми и угощать. Но в пищу особенно зловредным добавлять яд". Плоды воспитания не заставили себя долго ждать – дочка выросла и отправила на тот свет с помощью опаснейшего яда 13 человек. Большинство из них были дети.

Фото: Фотохроника ТАСС

Мотивами серийной убийцы Тамары Иванютиной были месть и корысть. У нее были грандиозные фантазии о процветающем свинарнике, горах золота и черной "Волге". Кроме того, она не хотела плодить нищету в лице чужих детей. Для воплощения своих замыслов в жизнь Иванютина устроилась посудомойкой в одну из киевских школ.

Но до этого успела отправить в мир иной двух своих супругов. Первым стал представитель одной из успешных профессий того времени – дальнобойщик. Наряду с моряками, они всегда были богаты  – колесили по всему Союзу и странам Восточной Европы, иногда даже и в капиталистическом раю бывали. Мотивом убийства мужа были деньги, заработанные им за несколько лет.

В одном из рейсов мужу Иванютиной стало плохо, он попросил напарника подменить его. Но после поездки супруг отравительницы скончался от сердечного приступа. Как потом на допросах через несколько лет призналась Тамара, дело было в бутербродах с таллием – ядом, которым Иванютину снабжала ее подруга-геолог.

Тамара Иванютина. Кадр youtube.com

Этот тяжелый металл применяется в минералогии. Подруга и не подозревала, для чего на самом деле отравительница постоянно просила у нее яд. Рабочей версией Иванютиной была борьба с мышами и крысами.

Через некоторое время Тамара вышла замуж за сельского жителя – Олега Иванютина, взяв его фамилию. Брак с представителем глубинки был тонким расчетом на будущее – у родителей супруга имелся участок, который Иванютина задумала использовать для создания небольшой свинофермы. А дальше – свиней на мясо и богатеть. Понятное дело, что в этой схеме обогащения не было места родителям мужа.

Первым был отравлен отец благоверного, а на похоронах стало плохо его супруге. Иванютина поднесла ей стаканчик воды с уже проверенным таллием и через несколько дней свекровь тоже приказала долго жить. Тогда никто не принял во внимание слова какой-то женщины – по сути свидетельницы убийства. Она утверждала, что Тамара капнула в воду жидкость из пузырька, достав его из кармана кофты.

Фото: Фотохроника ТАСС

Мечта о создании свинофермы была бы для Иванютиной невыполнимой без необходимого для свиней корма. А где его взять? В столовой – там всегда много пищевых отходов, решила отравительница и устроилась работать простой посудомойкой в школу №16 города Киева. Со временем у нее начали развиваться параноидальные идеи об очищении планеты от бедных, хотя позже психиатрическая экспертиза признает Иванютину вменяемой, а основными чертами ее характера назовут настырность, наглость, грубость и недисциплинированность.

Первой от ее рук пала медсестра Кухаренко, которая отвечала за проверку школьного питания. Она имела  неосторожность делать замечания Иванютиной, в том числе за несоблюдение правил гигиены, грубость и хамство.

В марте 1987 года в больницу из школы №16 привезли трех шестиклассников и 11 работников с диагнозом "грипп". У всех наблюдались одинаковые симптомы: слабость, тошнота, боль в ногах и почему-то – облысение. Этот симптом характерен при отравлении тяжелыми металлами.

Фото: Иванов Олег/Фотохроника ТАСС

Следователи немедленно взялись за масштабную проверку школы и всех работников пищеблока. Выяснилось, что трудовая книжка посудомойки Иванютиной фальшивая, у нее  была судимость за спекуляцию, а значит, она не имела права работать в детских учреждениях.

Тут-то и всплыли смерти первого мужа и родителей второго. Оказалось, что и сам Олег Иванютин уже давно болел и к тому же облысел. Врачи никак не могли установить диагноз. Тамара стала подозреваемой номер один. При обыске на ее квартире нашли пузырек с таллием. Спрятала она его, проявив смекалку и хитрость – водный раствор тяжелого металла отравительница хранила в масленке для смазки швейной машинки.

Первоначально Иванютина написала явку с повинной. Однако потом заявила, что пошла на этот шаг под давлением следствия и от дачи дальнейших показаний отказалась. Но следствию уже была ясна вся картина преступления. Выяснилось, что жертвами киевской отравительницы стали, в общей сложности, 13 детей и взрослых, а пыталась отравить Иванютина 40 человек.

Фото: Морковкин Анатолий, Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Суд приговорил Тамару Иванютину к высшей мере наказания и конфискации имущества. На последнем заседании она отказалась признать вину и попросить прощения у родственников своих жертв. "У меня не то воспитание", – надменно сказала отравительница.

Автор: Александр Комаров24 декабря 2017, 11:00

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