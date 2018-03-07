США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку
Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, в Америке знают об аресте Насти Рыбки. "Мы в курсе ее ареста, у российских властей может быть больше информации по поводу нее. Правоохранительные органы Таиланда также могут иметь дополнительную информацию", – заявила Науэрт.
Однако помогать Анастасии в США не будут. "Мы готовы помогать американским гражданам. Она не гражданка США", – отметила представитель Госдепа.
Прокомментировала Науэрт и заявления Рыбки о наличии у нее информации о "вмешательстве России" в американские выборы, передает RT. "Все это звучит как какая-то дикая история. Женщина была задержана, и я уверена: если нас что-либо чрезвычайно заинтересует, власти Таиланда проинформируют нас об этом", – добавила глава пресс-службы.
Ранее Настя Рыбка, находящаяся в тюрьме в Таиланде, попросила помощи у США. Она обратилась с просьбой о предоставлении политического убежища. По словам блогерши, у нее есть записи разговоров бизнесмена Олега Дерипаски и его соратников, в которых упоминаются американские выборы, пишет "Газета.ru".
Вашукевич утверждает, что записывала беседы предпринимателя и его друзей в ходе их общего времяпрепровождения. Блогерша заявила, что в ее архиве – от 16 до 18 часов компромата о президентских выборах в Штатах.
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