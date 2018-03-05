Эскортница Рыбка всплыла в скандале с Трампом

Скандальная белорусская блогерша Анастасия Вашукевич утверждает, что у нее есть 16 часов аудиозаписией, на которых говорят о выборах в США. В застенках тайской тюрьмы с Настей Рыбкой (это творческий псевдоним Вашукевич) пообщались зарубежные репортеры.

Журналисты The New York Times и CNN посетили Рыбку после того, как она попросила политического убежища в США. По словам Вашукевич, она записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками во время их общего времяпрепровождения. Блогерша заявила, что в ее архиве находятся от 16 до 18 часов компромата о президентских выборах в Штатах.

При этом Рыбка, судя по всему, даже не знает, чьи голоса она записала. Некоторые из этих разговоров были с тремя людьми, которые говорили на английском и, по ее мнению, являются американцами.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Минске отказалось удовлетворить просьбу гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич о предоставлении политического убежища. Проблема в том, заявили в дипведомстве, что человек, обращающийся с такой просьбой, должен находиться на территории Белоруссии.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 27, 2018 в 9:31 PST

В феврале полиция Паттайи арестовала Настю Рыбку и еще девять человек, среди которых был блогер Александр Кириллов (его псевдоним – Алекс Лесли), за проведение нелегального секс-тренинга. Всем нарушителям тайских законов грозит депортация на родину, сообщает РИА Новости.

Рыбка рассказала о тайных записях разговоров Дерипаски про выборы в СШАhttps://t.co/v2TW1s8AjC pic.twitter.com/55qY3f0FJ0 — События дня (@GazetaRu) 5 марта 2018 г.

Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США связывают с российским вмешательством. Неоднократные обвинения звучали за океаном, но никаких документальных подтверждений этому так никто и не представил. Кремль не раз заявлял, что Россия и ее граждане не имеют отношения к процедуре проведения выборов в Штатах