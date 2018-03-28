Брат-мошенник отнял у Мавроди место на кладбище
Место, где планировали похоронить создателя МММ, расположено в новой Москве. Права на распоряжение семейной усыпальницей принадлежат брату финансиста Вячеславу. По сообщениям РИАМО из-за семейных дрязг похороны Мавроди не смогут провести ранее 2 апреля.
Вячеслав – младший брат основателя МММ. В 2000-х годах мужчина отбыл пятилетний срок по делу о незаконной банковской деятельности и нелегальном обороте драгоценных металлов.
После Провала МММ братья в пух и прах разругались. Вячеслав создал свою финансовую империю – "Систему взаимных добровольных пожертвований МММ-96", которую позже несколько раз переименовывал: "МММ-96", "МММ-97" и Всемирная СВДП. Центральный офис созданных младшим Мавроди организаций находился в Москве, а отделения действовали в Астрахани, Воронеже, Калининграде, Минеральных Водах и других российских городах.
Принцип работы пирамиды Вечаслава был тем же: новые вклады обеспечивали доходность предшествующих. Суд установил, что своими действиями Мавроди-младший причинил гражданам ущерб на сумму более 3 миллиардов 800 миллионов неденоминированных рублей.
Как писали Dni.Ru, 25 марта Сергея Мавроди увезли в больницу с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал прохожий – предприниматель жаловался на слабость и боли в сердце. Вскоре после госпитализации финансист умер.
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