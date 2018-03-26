Врач Ванги шокировал пророчеством о России

Последние дни жизни самая известная ясновидящая в мире Ванга провела рядом со своим личным доктором. Медик записал предсказания о будущем России, которые решился обнародовать только сейчас.

Личный врач Ванги, который находился с женщиной до последней минуты ее жизни, решил предоставить общественности информацию из уст ясновидящей, которая до сих пор была неизвестна. Например, медик цитирует провидицу на тему всемирного признания президента России: "Придет Володя – и очень изменится все".

Ванга уже тогда знала, кто станет 44-м президентом США и чем закончится его руководство, передает телеканал НТВ. "Когда черный президент возьмет власть и войдет в Белый дом, тогда Америка пойдет вниз! Он оставит после себя хаос!" – говорила ясновидящая. Однако, по словам Ванги, войны "с танками, ракетами и самолетами, как во Вторую мировую", не будет.

Почему прорицательница выбрала его для передачи такого наследия, доктор Петров не понимает до сих пор. "Сначала я просто не задавался этим вопросом, а потом и сам захотел выяснить это. Однако ответа нет и сейчас", – сказал медик. Петров признался, что ему по сей день не по себе от воспоминаний о том, как "слепая старуха находится рядом и буквально видит тебя насквозь".

Ранее стало известно, что иностранные газеты начали публиковать материалы о том, что победу Владимира Путина на выборах 2018 года Ванга предрекла еще 40 лет назад. Отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля журналисты связали с пророчеством слепой провидицы о том, что "никто не сможет остановить Россию".

Имя Ванги стало популярным в России за минувшее десятилетие – ей было посвящено множество документальных и художественных фильмов. Многие верят в то, что женщина действительно могла видеть будущее, однако многие нашумевшие ее прогнозы не подтвердились.