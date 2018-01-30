Опубликовано предсказание о новой войне в Европе
Угроза кровопролитной войны нависла над Европой. Начнется она в том случае, если Евросоюз вмешается в конфликт в Донбассе и поддержит украинскую армию. Государства ЕС серьезно пострадают в этом противостоянии.
О том, что ожидает Украину, Донбасс и Евросоюз в наступившем году, сообщил в своем предсказании победитель седьмого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов". Алексей Похабов уверен: европейцев спровоцируют на конфликт украинские националисты, что приведет к обострению ситуации, а в итоге – к войне.
Такого развития событий, по мнению Похабова, Европа сможет избежать, если не поддастся на провокации. А точку в военном противостоянии на украинском юго-востоке можно будет поставить только после реализации минских соглашений, приводит слова экстрасенса "Южный федеральный".
Альбрехт Дюрер - "Снятие пятой и шестой печатей" - 1497-1498 [#Дюрер #Снятие_пятой_и_шестой_печатей #Апокалипсис #1498г #1490е #живопись #искусство #мЖивопись #R200R] pic.twitter.com/6AnavIL38Y— Quoter (@megaquotes) 25 декабря 2017 г.
Dni.Ru писали и о предсказании Ванги на 2018 год. Слепая болгарская провидица, многие пророчества которой сбывались, говорила о двух прогнозах. Первый носит политический и экономический характер: Ванга утверждала, что Китай станет супердержавой, которая потеснит США. Второе касается космоса – на Венере обнаружат "новую форму энергии".
Что касается КНР, его экономика действительно последние годы демонстрирует неуклонный рост. Такими темпами страна вскоре обгонит Америку по многим показателям. В 2015 году на долю США приходилось 16,7% мировой экономики, но ожидается, что в 2025-м эта доля упадет до 14,9%. Относительно Венеры прогноз является более туманным. Пока на эту планету никаких миссий не запланировано.
Болгарская ясновидящая также предсказывала ряд военных событий. По прогнозам Ванги, они должны были коснуться России и Европы в конце 2017 года.
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