Трамп соврал об обручальном кольце для Меланьи

Дональд Трамп обманул американцев на миллион долларов. Будущий президент США в одном из интервью солгал о стоимости обручального кольца, приобретенного им для своей невесты Меланьи Кнаусс.

Ввести в заблуждение американский народ медиамагнату-миллиардеру удалось в 2005 году. В разговоре с журналистом газеты New York Times Дональд Трамп рассказал о скидке в миллион долларов, которую якобы ему предоставила ювелирная компания Graff Diamonds на обручальное кольцо для Меланьи.

Владелец компании – ювелир и миллиардер Лоренс Графф – почему-то вспомнил об этом факте 12 лет спустя. В конце января он заявил, что с Трампом "приятно иметь дело", но никаких исключений для него не было. Десятикаратное кольцо миллиардеру продали за полную цену – 1,5 миллиона долларов.

Без каких-либо скидок было приобретено и второе кольцо от Graff – в подарок Меланье по случаю десятой годовщины свадьбы. Ювелирное украшение весом 25 карат обошлось Трампу в три миллиона долларов, пишет Life.ru.

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) Апр 3, 2017 в 10:07 PDT

На днях стало известно, что первая леди США подписалась в Twitter на профиль экс-президента США Барака Обамы. Наблюдатели считают, что Меланья таким образом тонко мстит супругу, который известен как фанат соцсетей. До сих пор у первой леди было всего пять подписок, две из которых – на официальные страницы главы США.

Отношения супругов стали особенно напряженными после недавнего скандала, вызванного интервью актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Она рассказала, что встречалась с Дональдом с 2006 по 2010 год, в то время как он был женат на Меланье. В 2016-м, в преддверии президентских выборов, адвокаты Трампа заплатили актрисе 130 тысяч долларов за молчание.