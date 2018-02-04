Адский снегопад сделал из Москвы гигантский сугроб

Второй день подряд Москва оказалась во власти снегопада. На дорогах образовались снежные заносы, деревья и машины замело, а на городских улицах без устали работает специальная техника.

Для того, чтобы минимизировать негативные последствия разгула стихии в столичном регионе на улицы Москвы вышли 14 тысяч снегоуборочных машин и порядка 60 тысяч дворников, передает телеграм-канал Mash. Однако даже этого, по всей видимости, оказалось недостаточно, чтобы полностью убрать дороги и дворы.

Так, в столице сложилась уникальная ситуация, когда утром и днем в воскресенье город встал в шестибалльных пробках. На МКАД не оказалось ни единого "зеленого" участка, свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки". В районе съездов с кольцевой пробки только усиливаются. А на участке между Варшавским и Каширским шоссе движение оказалось почти парализовано.

Публикация от Elena Shutkova (@elena.shutkova) Фев 4, 2018 at 1:57 PST

Кроме того, сильно затруднено движение транспорта в центре. Согласно прогнозам, радикальных изменений в плотности трафика не стоит ждать до самого вечера.

Впрочем, опасности могут поджидать автомобили не только на дорогах, но и во дворе. В частности, угрозу для них представляют обледеневшие деревья, не выдерживающие ударов стихии. "Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Аварийные службы работают в усиленном режиме", – подчеркнул столичный градоначальник.

Публикация от Москва4х4 (@moscow4x4) Фев 4, 2018 at 1:31 PST

Он отметил, что из-за падения дерева и прорыва линии электропередач 3 февраля в Москве погиб человек. Число пострадавших достигло пяти. Опасность падения деревьев сохранилась – 4 февраля вдобавок к мощному снегопаду ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Публикация от Наталья Даркина (@darkinata) Фев 4, 2018 at 1:59 PST

И пока автомобилисты пытаются сквозь пробки добраться до мест назначения, а городская техника расчищает дороги и тротуары, люди делятся в Сети фотографиями занесенной снегом Москвы. Не теряющие присутствия духа горожане отмечают, что несмотря на все трудности, город, превратившийся в один большой сугроб, выглядит очень красиво.