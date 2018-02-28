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Общество

Найден город с запретом умирать людям

Кадр из фильма "Рассвет мертвецов"
Самый северный в мире населенный пункт Лонгйир поистине считается одним из самых уникальных мест Норвегии. В городе имеется закон, который запрещает умирать на его территории.
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Лонгйир – это крупнейшее поселение и административный центр провинции Свабальд с населением 2040 человек. Местные жители постоянно подвержены опасности. Защита от белых медведей для них является обыденностью. Например, каждый студент университета в первый день учится правильно стрелять в полярного зверя, сообщает портал technology.org. А еще в провинции высока вероятность заразиться пандемией гриппа, образцы которой были найдены у останков людей, умерших еще в 1918 году. Тогда эпидемия унесла жизни пяти процентов населения. Все дело в том, что в условиях вечной мерзлоты трупы совершенно не разлагаются естественным путем, поэтому захоронить их традиционными методами не представляется возможным. Более того, тела усопших привлекают внимание хищников, которые и без того доставляют местному населению массу хлопот.

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Конечно, местные власти могли бы принять специальных закон о кремации и развеивании праха на острове, но было найдено более простое и практичное решение – законодательно запретить смерть на территории города. Для норвежцев такое решение не вызвало особого удивления, так как температура в Лонгйире настолько низка, что приходится применять взрывчатки, чтобы доставать заледеневшие тела и увозить их за пределы полярного архипелага. Захоронение было также запрещено с целью сохранения будущего генофонда Норвегии: нынешние вирусы, исследование которых еще только ведется, могут не представлять серьезной угрозы сейчас, но вызвать серьезные трудности через пару десятков лет.

Существует ряд других любопытных законов Лонгйира. Так, например, запрещено заводить кошек из-за сложности условий их содержания на острове. Также для местных жителей установлен лимит на покупку алкоголя, так как его трудно доставлять в магазины из-за географиеского расположения. Кроме того, каждый горожанин обязан иметь при себе ружье, если он находится на улице: полярные медведи убили немало людей на территории Лонгйира. 

Автор: Михаил Вштанов28 февраля 2018, 13:18

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