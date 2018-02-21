В Москве объявлена оранжевая угроза

Синоптики ожидают, что с 22 февраля в столичном регионе установятся аномальные морозы. Среднесуточная температура окажется на семь-десять градусов ниже климатической нормы. В связи с этим в Москве объявлен оранжевый уровень опасности, передает телеканал "360". Отмечается, что существенных осадков в этот период не ожидается.