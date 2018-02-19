Это норма: Якуты ответили испугавшемуся морозов Ди Каприо
Специалисты якутского метеорологического центра прокомментировали сообщение фонда Леонардо Ди Каприо в Instagram. В публикации сообщалось, что недавно в самом холодном обитаемом месте на Земле – селе Оймякон – были зафиксированы рекордные минус 62 градуса по Цельсию.
Представители фонда выразили опасения, что такие температуры несут реальную угрозу для жизни местного населения, ведут к изменению почвы, фауны и флоры. Специалисты поспешили успокоить защитников природы. Начальник отдела прогнозов Якутского УГМС Александр Аржаков сообщил РИА Новости, что 60 градусов – норма для этого региона.
#Regram #RG @EverydayClimateChange: Photo by @bernardodeniz For @everydayclimatechange: A Chinese woman sells seeds in the street market in China’s Heilongjiang province, near the border with Russia at -40 Celsius (-40 F). Extreme temperatures are more common nowadays with a side effect of climate change. Worldwide record setting cold temperatures during the first weeks of 2018. Some scientists believe that Arctic warming may be a factor in this type of weather. #winter #everydayclimatechange #china #winter
"Изменения климата мы наблюдаем ежегодно с 1980 годов. Каждый год становится все теплее. Так, зима 2016-2017 годов была аномально теплой. Аномально теплым был март прошлого года, который побил все рекорды. В этом году январь оказался ближе к норме, за счет второй декады – тогда было холоднее на три-пять градусов, но первая и третья декады были выше нормы по температуре", – цитирует метеоролога телеканал "360".
Ди Каприо создал фонд в 1998 году. Его официальное название – Leonardo DiCaprio Foundation, или LDF. Организация неоднократно финансировала различные программы по охране дикой природы. В прошлом году LDF выделил рекордную в своей истории сумму в 20 миллионов долларов. Эти средства были распределены между сотней организаций, которые занимаются защитой окружающей среды, различными заповедниками и специально ориентированными программами.
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