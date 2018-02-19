Это норма: Якуты ответили испугавшемуся морозов Ди Каприо

Синоптики развеяли опасения Ди Каприо. Актер очень обеспокоен погодными аномалиями в Якутии.



Специалисты якутского метеорологического центра прокомментировали сообщение фонда Леонардо Ди Каприо в Instagram. В публикации сообщалось, что недавно в самом холодном обитаемом месте на Земле – селе Оймякон – были зафиксированы рекордные минус 62 градуса по Цельсию.

Представители фонда выразили опасения, что такие температуры несут реальную угрозу для жизни местного населения, ведут к изменению почвы, фауны и флоры. Специалисты поспешили успокоить защитников природы. Начальник отдела прогнозов Якутского УГМС Александр Аржаков сообщил РИА Новости, что 60 градусов – норма для этого региона.

"Изменения климата мы наблюдаем ежегодно с 1980 годов. Каждый год становится все теплее. Так, зима 2016-2017 годов была аномально теплой. Аномально теплым был март прошлого года, который побил все рекорды. В этом году январь оказался ближе к норме, за счет второй декады – тогда было холоднее на три-пять градусов, но первая и третья декады были выше нормы по температуре", – цитирует метеоролога телеканал "360".

Ди Каприо создал фонд в 1998 году. Его официальное название – Leonardo DiCaprio Foundation, или LDF. Организация неоднократно финансировала различные программы по охране дикой природы. В прошлом году LDF выделил рекордную в своей истории сумму в 20 миллионов долларов. Эти средства были распределены между сотней организаций, которые занимаются защитой окружающей среды, различными заповедниками и специально ориентированными программами.