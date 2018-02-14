Педофилов в России ждет суровая кара
О нововведении сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Также она привела статистику Следственного комитета России, согласно которой зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей.
Так, если в 2016 году было возбуждено 5 835 уголовных дел по подобным преступлениям, то в прошлом – 7 011. Жертвами педофилов в 2017-м стали 4 245 несовершеннолетних, передает "Интерфакс". При этом 40% – дети до десяти лет.
Кроме того, предполагается отменить сроки давности по таким злодеяниям. Законопроект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления работником сферы образования, детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также человеком, который живет с ребенком и совершил в отношении него сексуальное насилие. Отдельную ответственность законопроект вводит за понуждение детей к действиям сексуального характера в интернете.
Документ уже поддержали ряд инстанций. Среди них – Верховный суд, Генеральная прокуратура, МВД, Следственный комитет, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Роскомнадзор, а также уполномоченный по правам ребенка и институт имени Сербского.
Отметим, бывает и так, что педофилы подвергаются самосуду. Как писали Dni.Ru, ранее двое россиян самостоятельно наказали своего собутыльника, узнав, что тот был судим за изнасилование 15-летней девочки, а теперь привлечен к ответственности за надругательство над 13-летним ребенком. Они избили и изнасиловали его. Теперь устроившим самосуд жителям Сарапула грозит до десяти лет тюрьмы.
Муж показал больную супругу
Актриса во всем поддержала киевскую пианистку
Примадонна взялась спасать молодую подопечную
Актриса пригрозила уйти из дома