Двуличный украинский танцор переметнулся от Путина к Трампу

Украинский танцор Сергей Полунин внезапно переметнулся из одного политического лагеря в другой. Совсем недавно он с гордостью демонстрировал российский паспорт и портрет Владимира Путина на груди, а сегодня рассыпался в комплиментах Дональду Трампу.

Полунин написал у себя в Instagram, что считает Трампа человеком с большим сердцем и поддерживает его действия на посту президента США.

"Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы, я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимая верные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этот мир лучше", – написал танцор, недавно получивший российское гражданство.

Комментарии не заставили себя долго ждать. "Просто человек, будучи в здравом уме, не может поддерживать две абсолютно противоположные стороны, только если ему не платят за нужную пропаганду", - гласит один из них за авторством paloonka. Пользователь vetal_lu с иронией отметил: "Ждем посты в поддержку Порошенко, Макрона и прочих".

Напомним, что в ноябре Сергей Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен российский президент Владимир Путин. Он сообщил, что получил российский паспорт, и заявил, что за Россией правда.

Позже артист призвал Россию и Украину воссоединиться. "Скоро мы снова будем вместе", – написал танцор у себя в Instagram и опубликовал фотографии своих паспортов – украинского и российского.