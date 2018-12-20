Россиян перепугали ростом цен на водку

Минимальная розничная цена на водку может вырасти. О грядущих переменах высказались в пресс-службе министерства финансов России.
Так, минимальная цена в розничном звене на водку будет установлена в размере 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Регистрация документа должна быть проведена Минюстом в течение не более одного месяца, пишет РИА ФАН.
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