Обладатель премии "Журналист года" признался во лжи

Журналист немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус под давлением вскрывшихся фактов был вынужден признаться в том, что лгал в написанных для издания материалах, передает "Царьград". На чистую воду его решил вывести коллега Хуан Морено после выхода их совместной статьи "Граница охотника".
В Spiegel отметили, что некоторые статьи журналиста – чистый вымысел, а часть материалов значительно искажена ложными фактами и цитатами, хотя есть и правдивые тексты. Релоциус обманывал всех на протяжении семи лет.
Отмечается, что он являлся одним из самых популярных авторов, а для коллег был почти кумиром. Релоциус не раз удостаивался высоких наград, в частности CNN вручил ему премию "Журналист года".
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