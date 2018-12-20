Украинская учительница похвасталась религиозными гонениями на школьников

Учительница младших классов в одной из винницких школ Ольга Маслова на своей странице в Facebook пообещала устроить проблемы ученикам, которые пойдут на рождественский молебен в один из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, передает "Царьград". "Родители очень обеспокоены таким настроем учителя и волнуются, что за закрытыми дверями класса детям ведется пропаганда, которая направлена на разжигание религиозной вражды", – рассказала супруга священника из Винницы.
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