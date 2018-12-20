В украинском порту сняли английский корабль разведки

Очевидцы сняли на видео момент захода разведывательного корабля Военно-морских сил Великобритании HMS Echo в порт Одессы, передает Пятый канал. Английская сторона подчеркивает: визит носит дружеский характер.
В свою очередь Киев надеется, что судно поможет устроить антироссийскую провокацию и примет участие в совместных маневрах с фрегатом "Гетман Сагайдачный". Учитывая звучавшие до этого заявления, эксперты считают, что речь идет об очередной попытке украинских военных вторгнуться в территориальные воды России.
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