Киселева крепко приложили за выходку в прямом эфире

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал "мразью" телеведущего Дмитрия Киселева. Резкое высказывание в адрес коллеги он сделал в Twitter.

В эфире программы "Вести недели" Дмитрий Киселев раскритиковал признание ведущей Татьяны Фельгенгауэр Человеком года по версии американского журнала Time. Алексей Венедиктов пришел в ярость и приложил журналиста. "Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев – вонючая мразь?" – написал главный редактор "Эха Москвы".

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Подписчики Венедиктова одобрили оскорбительный эпитет, а также высказали свои варианты. "Он понимает, что загнал себя, понимает свою ничтожность и то, что настоящее журналистское сообщество больше никогда его не признает и не отметит", – поделился мнением один из фолловеров.

Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев - вонючая мразь? — Алексей Венедиктов (@aavst) 16 декабря 2018 г.

Раскритиковал Дмитрия Киселева на своем Telegram-канале и ведущий радиостанции Александр Плющев. Он отметил, что были задеты сотрудники скорой помощи и НИИ Склифосовского. "Вы, господа врачи, оказывается, не жизнь спасли, а всего лишь порез кожи зашили. По телевизору сказали, а по телевизору врать ведь не будут", – написал он.

Напомним, Дмитрий Киселев выразил недовольство тем, что Татьяну Фельгенгауэр и Аркадия Бабченко поставили в один ряд со зверски убитым саудовским журналистом Джамалем Хашогги и работниками редакции Capital Gazett в США.