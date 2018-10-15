Венедиктов втянул в разборки с Киселевым Миндзрав

Дебош Кокорина и Мамаева Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Понедельник 15 октября
Лента новостей
11:32
Жена рассказала о госпитализации Стоянова
11:25
Недвижимость пошла в рост
11:04
В Карелии разбился автобус с туристами
10:43
Россиянам угрожает опасный вирус
10:38
Открыто новое экзотическое направление для отдыха россиян
10:37
Звезда "Игры престолов" станет новым Джеймсом Бондом
10:32
Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом
10:28
Объявившаяся жена пригрозила Тарасову тюрьмой
10:17
Во Внуково не смогли сесть более 10 лайнеров
10:09
Сергея Лазарева все чаще замечают в гей-клубах
10:01
Ученые предложили новую стратегию лечения рака
09:57
Трамп сделал откровенное признание о Путине
09:49
В массовом ДТП под Тверью пострадали 12 человек
09:42
Самолет с заклинившим шасси экстренно сел в Иркутске
09:32
Перекроенная старушка-жена застала Солнцева с молодой теткой и бросила
09:30
Стало известно о срочной операции Юрия Стоянова
09:15
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева
09:12
Упала в канаву: олимпийскую чемпионку сбил автомобиль
09:04
Как живет Наталья Негода из "Маленькой Веры"
08:46
У Рода Стюарта нашли опухоль предстательной железы
08:45
Чем закончилось шоу "Замуж за Бузову"
08:38
Известная артистка умерла в 65 лет
08:31
Неузнаваемая Загитова удивила новым имиджем
08:23
Принц Гарри сторонится располневшей Меган Маркл
08:15
"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
08:12
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
19:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 октября 2018 года
18:23
"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
17:42
"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
17:28
Известного российского футболиста задержали пьяным за рулем
16:51
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир
16:14
Готова рожать одного за другим: Боярская откровенно о беременности
15:39
Глюк’oZа показала пышные бедра Паулины Андреевой
15:00
Бывшая избранница набросилась на Баскова из-за связи с Киркоровым
14:34
Главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова срочно госпитализировали
14:27
Хабиб Нурмагомедов вызвал величайшего боксера современности на бой
13:25
Сраженного алкоголизмом Марьянова перед смертью подвергали жутким мучениям
12:44
"Уральские пельмени" посвятили задорную песню зверствам Кокорина и Мамаева
12:09
Объявившаяся любовница в подробностях рассказала об интиме с Серовым
11:22
Разводящегося с женой Глушакова собирают в тюрьму после скандала с "проституткой"
10:43
Пагубная зависимость ударила Меган Маркл под дых
10:17
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
10:00
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов
18:00
Барановская не может отказаться от Аршавина
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 октября 2018 года
17:38
"Трезвая Россия" требует наказать избивших активистов продавцов алкоголя
17:15
Отец умершего от рака Хворостовского слепнет
16:46
Раздвинувшую ноги Волочкову обвинили в продажности
16:41
Володин: Россия может выйти из Совета Европы
16:28
Меньщиков из "Дома-2" отказался бороться за копию Ольги Бузовой
16:09
"Это не была любовь с первого взгляда": жена рассказала о расставании с Пресняковым
16:02
Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
15:52
Когда откроется станция метро "Беломорская"
15:29
Неслыханный скандал: Кейт Миддлтон оголилась у церкви
14:51
После видео с "проституткой" Глушаков остался без денег
14:20
"Получаю удовольствие от процесса": Семенович в неглиже раскрыла секрет
13:53
Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра
13:25
"Я хочу сдохнуть": Участница "Дома-2" убита двуличным любовником
12:56
Анна Хилькевич стала жертвой мошенников
12:29
Назван возможный отец третьего ребенка Бледанс
12:02
Шнурова обругали за судейство на шоу "Голос"
11:31
Кейт Миддлтон победила Меган Маркл в вечном противостоянии
10:55
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
10:21
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"
21:51
Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
21:49
Гузеева опубликовала душераздирающее послание к умершей матери
21:38
Работники автозаправки похитили более 10 млн рублей
21:34
Дети Кейт Миддлтон устроили переполох на свадьбе тетушки
21:26
Стремительно лысеющая Борисова в шоке от диагноза
21:21
Уфимец нашел сумку с 47 тысячами рублей и вернул ее владельцу
21:03
Матильда Шнурова покинула Петербург с шикарным мужчиной
21:03
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали пассажиры
20:56
Голодные иностранцы угнали машину у доставщика пиццы
20:52
Звезда "Дома-2" втянула Зайцева в омерзительный гей-скандал
20:39
Вся ванная в крови: Известный музыкант жестоко убил любовницу
20:28
Во время выступления Путина произошло ЧП
20:27
Легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину-пешехода
20:22
Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
20:11
"Черный куст просвечивает": полуголая Королева вызвала оторопь
19:48
Мама Ларисы Гузеевой умерла после долгой болезни
19:47
Известная российская актриса скончалась в 93 года
19:27
В России рухнули цены на iPhone
19:12
На Урале под мостом найден труп мужчины
18:53
Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" экстренно госпитализирована
18:16
Порошенко грезит о войне с Россией
18:14
Самолет со 110 пассажирами экстренно сел в Сургуте
17:56
Работница обокрала "Почту России" на 400 тысяч рублей
17:53
Обкуренный кобель вылизал Успенскую
17:31
Три фуры разбились в лепешку под Нижним Новгородом
17:19
Единороссы проверили мероприятия для детей в регионах
17:09
11-летнюю девочку погрыз бездомный пес
17:07
На беременную телеведущую наехала машина
16:37
Как живут Кокорин и Мамаев в "Бутырке"
16:33
Гонимый всеми "Дом-2" постигла незавидная участь
16:29
Степаненко вынудила Петросяна пойти на грубые меры
16:28
Кейт Миддлтон в церкви развратно приласкала принца Уильяма
16:02
США стягивают войска к границам России
15:49
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
15:39
Эдгард Запашный сообщил о подлом сговоре с известной певицей
15:32
У изгнанной Андреевой нашелся неожиданный защитник
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна срочно увезли в больницу прямо из театра
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
Раздвинувшую ноги Волочкову обвинили в продажности
Общество

Венедиктов втянул в разборки с Киселевым Миндзрав

Алексей Венедиктов. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak/Russian Look
Глава "Эха Москвы" ответил телеведущему на критику статьи журнала "Дилетант" о немецком летчике Эрихе Хартманне. Журналист пожаловался на Дмитрия Киселева министру здравоохранения.
прочитано 531 раз

Скандал вокруг публикации журнала, который является одним из дочерних проектов Венедиктова, о знаменитом асе Третьего рейха разгорелся несколько дней назад. Киселев в своей программе на канале "Россия 1" в пух и прах разнес статью. Он назвал ее "презрением к культурному коду российского народа".

ПО ТЕМЕ

Киселев с Соловьевым поставили "Эхо" на место

Киселев об умирающих перед пенсией россиянах: Сами виноваты

Неожиданные подробности личной жизни Дмитрия Киселева

Телеведущему пришлись не по душе "восторженность" и "сентиментальность" автора публикации, передает Ura.ru. Кроме того, Киселев назвал "боевой ложью геббельсовской пропаганды" информацию о сбитых Хартманном нескольких сотнях советских самолетов.

В свою очередь Венедиктов через эфир "Эха Москвы" попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову "понаблюдать" за телеведущим. Журналист подчеркнул, что никакой интерпретации истории немецкого летчика не было.

Он отметил, что озабочен состоянием здоровья Дмитрия Киселева. "Я его давно не видел, но он должен быть под наблюдением", – заявил Алексей Венедиктов.

Также главред "Эха Москвы" отметил, что статья еще не была опубликована в журнале, а появилась лишь на сайте, которым руководит другой человек. А на обвинения во лжи насчет сбитой военной техники СССР ответил, что советский суд выносил приговор Хартманну как раз за уничтожение более 300 военных самолетов.

Отметим, что состояние здоровья самого Венедиктова оставляет желать лучшего. Журналиста отправили в больницу после экстренной операции.

Автор: Валерия Нарская15 октября 2018, 09:55

комментарии

Политика

Во время выступления Путина произошло ЧП
Порошенко грезит о войне с Россией
США стягивают войска к границам России
"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко

Шоу-бизнес

Мария Захарова потрясла содержимым своей дамской сумочки
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
Это официально: Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри
Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Лауреат премии "Эмми"разбился на съемках фильма
"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох

Балерине приписывают новую интимную связь
Шоу-бизнес

Стало известно о срочной операции Юрия Стоянова

Артиста госпитализировали
Шоу-бизнес

Сергея Лазарева все чаще замечают в гей-клубах

Певец пользуется там успехом
Спорт

Неузнаваемая Загитова удивила новым имиджем

Спортсменка преобразилась для участия в шоу

Гороскоп

Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина
Совет на выходные
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом

Фоторепортажи

Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе
Роковая женщина: любимые мужчины Паулины Андреевой
Пожарные на публике приласкали своих пушистиков

Спорт

Странное поведение суда в скандальном деле Кокорина и Мамаева
Овечкин принял участие в массовой драке на льду (видео)
Газзаев поддержал Кокорина и Мамаева
Кокорину и Мамаеву пообещали по три года

Регионы

Министр лишилась работы после скандального совета
Девятилетняя школьница спасла соседа из горящего дома
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru