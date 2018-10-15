Венедиктов втянул в разборки с Киселевым Миндзрав

Скандал вокруг публикации журнала, который является одним из дочерних проектов Венедиктова, о знаменитом асе Третьего рейха разгорелся несколько дней назад. Киселев в своей программе на канале "Россия 1" в пух и прах разнес статью. Он назвал ее "презрением к культурному коду российского народа".

Телеведущему пришлись не по душе "восторженность" и "сентиментальность" автора публикации, передает Ura.ru. Кроме того, Киселев назвал "боевой ложью геббельсовской пропаганды" информацию о сбитых Хартманном нескольких сотнях советских самолетов.

В свою очередь Венедиктов через эфир "Эха Москвы" попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову "понаблюдать" за телеведущим. Журналист подчеркнул, что никакой интерпретации истории немецкого летчика не было.

Поскольку в журнале Дилетант в этом году НЕ было статьи об Эрике Хартманне (чего они там курят?), в следующем номере журнала, который выйдет 22 октября будет о нем статья. Это чтобы Дмитрий Киселев сделал Дилетанту рекламу на федеральном канале еще раз. А то всё дачка да дачка...