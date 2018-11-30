Чай без заварки: Захарова с издевкой прошлась по сгинувшим Скрипалям
Вышедший на прошлой неделе фильм-расследование про отравленных Скрипалей не дал ответа на вопрос: а где, собственно, виновники "торжества"? По словам Марии Захаровой, в картине заметна попытка выстроить хронологию событий и провести реконструкцию действий.
Но многочисленные факты, собранные в фильме, дают прямо противоположный эффект – выявляются несостыковки и противоречия в официальной британской версии. "В принципе, фильм, конечно, удался. Как говорится, чай был подан отменный, не положили только заварку. Вопрос остался главный открытым: а Скрипали-то где? Что с ними?" – вопрошает Захарова.
Дипломат также отметила типичные голливудские приемы, без которых не смогли обойтись авторы картины. Москва изображена зловещей и пугающей, а Солсбери – тихим и уютным, пишет RT.
Скрипалей сгноят в западных спецучреждениях. #Скрипаль #Великобританияhttps://t.co/6zUWl16JTS pic.twitter.com/DPflLK2bmb— Досье - Киев (@DosieInfo) 9 ноября 2018 г.
Почему-то главным героем картины стал пострадавший от пресловутого "Новичка" полицейский Ник Бейли. Британские власти решили показать миру только его, куда-то спрятав главных "героев" отравления. Кроме того, ситуацию комментирует некий ученый из лаборатории "Портон-Даун", имя которого не разглашается из соображений безопасности.
Напомним, что беглого полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года доставили в одну из больниц Солсбери. Спецслужбы Британии и премьер-министр Тереза Мэй поспешили объявить, что их отравили газом "Новичок", разработка которого велась в СССР. Позже Скотланд-Ярд предъявил миру фотографии двух россиян, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению.
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