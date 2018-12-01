Ротару поддержала грязную провокацию Украины у Крымского моста
Изначально София Ротару была заявлена среди участников праздничного концерта. Артистка никогда не пропускала премию, однако в это году все же отказалась от выступления.
Судя по всему, Ротару считает, что россияне не достойны насладиться ее вокальными данными в сложившейся ситуации. Быть может, артистка попросту не хочет подливать масла и без того разгоревшийся огонь в Незалежной.
Примечательно, что представители Ротару отменили ее выступление в тот же день, когда Украина объявила о введении военного положения. У певицы украинское гражданство, поэтому она решила в этом году отменить посещение России, и не выступать не только на "Песне года", но и на корпоративных мероприятиях, передает сайт "Комсомольская правда".
Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян выдвинул оригинальную инициативу. Она касается известных певиц Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.
Эксперт предложил поставить в Крыму памятник Вайкуле. Первым о монументе певице заговорил журналист Артур Гаспарян. По его словам, артистка заслуживает быть увековеченной на Красной площади в Москве.
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