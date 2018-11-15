"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
партнеры
Четверг 15 ноября
Лента новостей
09:04
На Украине в страшном ДТП погиб 33-летний чемпион мира
22:01
Америка готовится атаковать Россию в январе
22:00
Туктамышева покусилась на бассейн Трампа
21:29
США отбомбились по Сирии запрещенными бомбами
21:15
"Новая газета" спуталась с воюющим против россиян в Сирии калужанином
20:49
Под Нижним Новгородом внедорожник повалил столб
20:24
Пьяный тюменец выбросил собаку с десятого этажа
20:19
В Казани КамАЗ протаранил торговый центр
20:12
В Удмуртии молодой водитель сбил женщину и врезался в опору ЛЭП
19:45
Под Волгоградом автобус насмерть сбил пешехода
19:44
"Единая Россия" против унижения людей в судах
19:27
"Виден дым": в московском метро произошел сбой
19:17
"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО
19:09
"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
18:41
Соловьев в прямом эфире разнес украинского фашиста
18:33
В Уфе подготовили к сожжению аварийный барак с людьми
18:16
Можно ли женщине признаваться в любви первой
18:12
Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
17:29
В Екатеринбурге водитель внедорожника специально давил людей (видео)
17:20
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
16:51
Посадку Boeing в сильную грозу сняли на видео из кабины пилотов
16:47
Пропавшего на Урале рыбака выловили мертвым из озера
16:22
Принято окончательное решение о росте тарифов ЖКХ
16:20
Бледанс отказалась прийти на скандальное шоу Малахова
15:59
Из церкви под Омском украли иконы и пожертвования
15:52
Ирина Шейк показала идеальное тело после родов
15:51
Золотые хиты рока прозвучат в ММДМ
15:35
В Петербурге электричка сбила двух школьников
15:30
Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
15:24
В Москве заявили о нападении Украины на Россию
15:19
"Убийства не было": обнародованы шокирующие данные о смерти Талькова
15:14
Porsche устроил грандиозный тест-драйв на автодроме в Сочи
15:02
Грубиян Трамп нахамил женщине в ответ на поздравления
14:37
"Новый год – новый муж": Началова откровенно о разрыве с очередным любовником
14:31
Украина признала Крым российским
14:29
Звезда "Тихого Дона" скончалась на 92-м году жизни
14:28
Сраженная приступом Дайнеко повернулась голым задом к бывшему мужу
14:21
Кейт Миддлтон явилась к принцу Чарльзу в образе принцессы Дианы
14:15
Трассу под Ростовом закрыли из-за метели
13:53
Бюджет 2019-2021 принят Госдумой во втором чтении
13:30
В Челябинске с восьмого этажа cбросили холодильник
13:29
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
13:01
"Ты сделал меня женщиной": беременная Тодоренко публично обратилась к Топалову
12:59
68-летний Щербаков страдает от пьянства
12:44
Вместо Ленина в мавзолей кладут резиновую куклу
12:33
Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской
12:31
Народ в ужасе бежит от "мертвой" Аллегровой
12:27
Путин сделал Билана заслуженным артистом России
12:19
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
12:03
Два человека погибли при падении LADA Kalina с моста
11:44
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
11:42
В серийных угонах авто заподозрили банду подростков
11:35
Роскошные туалеты покойной Плисецкой будут показывать за деньги
11:31
Как правильно "носить" красный цвет
11:29
В Подольске горящую дачу тушили шесть часов
11:18
Азиза огорошила признанием об убийстве Талькова
11:00
Королева фриков: Лолите Милявской – 55
10:50
"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение
10:48
"Как же Виталина?": Шаляпин стал спасением для изгнанной жены-пенсионерки Солнцева
10:44
Больных раком россиян травили просроченными лекарствами
10:29
Известная певица показала голую грудь в эфире
10:26
Россиянин заступился за мать и получил ножом в живот от ее любовника
10:07
В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой
09:45
Взбешенный Лукашенко набросился на белорусов
09:40
Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
09:39
ЦБ лишил лицензии банк "Москва"
09:09
На кладбище в Москве произошел пожар
08:59
Названа точная дата выхода финала "Игры престолов"
08:29
Жена запретила Орловой приходить на шоу о Задорнове
08:28
Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова
08:15
Кейт Миддлтон отвернулась от прилюдно ласкающихся Меган Маркл и принца Гарри
22:00
Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый Майдан
21:47
Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника
21:43
На севере Москвы взорвалась машина
21:23
В России показали ракету на ядерной тяге (видео)
21:17
Нетребко покаялась перед россиянами
21:10
Дайверы засняли огромного подводного монстра
20:53
Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем
20:43
Женщина провалилась под землю на глазах прохожих (видео)
20:13
Борисова незаконно удерживает дочь
20:07
"Единая Россия" приобщает детей к спорту
19:43
Грязные приставания звезды "Дома-2" окончились скандалом
19:39
В Тюмени должник за неделю нашел три миллиона после ареста имущества
19:24
На Урале обстреляли отказавшихся дать закурить студентов
19:14
"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора
19:02
На мосту в Татарстане нашли взрывчатку
18:55
Улюкаев написал слезное письмо из колонии
18:46
Пьяный россиянин отбился от нападавшего с табуретом ножом
18:38
Кудрявцева сбежала из России после потери любимого
18:33
В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек
18:18
В Удмуртии пьяная женщина без прав перевернулась в автомобиле
18:15
Меган Маркл пострадала из-за смертельного пожара
17:58
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
17:49
Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
17:47
Рок-мюзикл "TODD": это нужно посмотреть хотя бы раз
17:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года
17:19
Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу
17:13
Закулисье "Шоу пошло не так": любой желающий может попасть на бэкстейдж
17:09
Известная модель сломала позвоночник в аварии
16:38
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
Шоу-бизнес

"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Недавно София Ротару всерьез напугала фанатов и журналистов: "хуторянка" потеряла сознание прямо во время выступления, а очнувшись, никого не узнавала. Близкие рассказали о том, как она себя чувствует.
прочитано 2669 раз

Сестра Софии Ротару Аурика успокоила общественность, сообщив, что с артисткой все в порядке. "У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо", – коротко сказала коллега певицы.

ПО ТЕМЕ

"Люблю больше жизни!": 71-летняя София Ротару показала своего мужчину

Названа причина болезни Софии Ротару

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Информацию о том, что Софии Михайловне гораздо лучше, дал и ее директор Сергей Лавров. Однако он отметил, что Ротару не стала тщательнее следить за здоровьем даже после произошедшего. "Она перед каждым концертом волнуется, словно начинающая артистка. Ее просто колотит от страха, она чуть ли не в обморок падает. Представляете, 45 лет на сцене, а переживает как школьница. Все это, безусловно, отражается на здоровье. София Михайловна в панике начинает мерить давление, которое оказывается повышенным. Она тут же принимает лекарства, чтобы его сбить", – цитирует близкого к Ротару человека сайт "Комсомольская правда".

Как и большинство артистов, певица предпочитала лишний раз не обращаться за врачебной помощью. "Стало плохо – отлежалась и побежала дальше. А потом выяснилось, что она перенесла на ногах микроинсульты. Поэтому сейчас боится больших переездов и туров", – пояснил Лавров.

К слову, издание со ссылкой на других промоутеров отмечает, что после болезни гонорар Софии Ротару за корпоратив вырос с 50 тысяч евро до 100 тысяч. При этом артистка не сидит без дела. На днях Ротару отработала в Алма-Ате. "За этот месяц в Казахстане у Ротару было уже три корпоратива. А вот в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много", – отметил Лавров.

Автор: Наталья Аряева15 ноября 2018, 08:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

567

комментарии

Политика

Америка готовится атаковать Россию в январе
Опытная Меркель сдалась под напором страстного Макрона
Теряющий власть Порошенко получил сокрушительный удар
В Москве заявили о нападении Украины на Россию

Шоу-бизнес

"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
Принца Уильяма сняли с рыжими телками
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн устроили тайное свидание
Мачо из "Дома-2" расплакался перед камерами

Проишествия

Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Шоу-бизнес

"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина

Общественность бурно отреагировала на видео
Шоу-бизнес

Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак

Стало ясно, почему у блондинки не растет живот
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон явилась к принцу Чарльзу в образе принцессы Дианы

Так она отметила день рождения принца Чарльза
Шоу-бизнес

Из-за скандалиста Ефремова без почетных званий хотят оставить всех артистов

Награда потеряла свой основной смысл, уверены эксперты

Гороскоп

"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место

Фоторепортажи

Королева фриков: Лолите Милявской – 55
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине

Спорт

Туктамышева покусилась на бассейн Трампа
"Все хорошее": Мамаеву понравилась жизнь в СИЗО
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru