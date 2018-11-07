Михалков раскрыл грязные тайны церковника Порошенко

Гражданская жена и трое детей – такова тайная жизнь предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Эту сторону своей биографии Филарет тщательно скрывает.

Нелегитимная автокефалия Украинской православной церкви Киевского патриархата лишает ее права проводить религиозные обряды – такие, как причастие, отпевание и крещение. Предстоятель УПЦ КП Филарет сам несколько лет назад говорил об этом, напомнил российский режиссер Никита Михалков.

По словам Михалкова, Филарет ведет двойную жизнь. "Двойная жизнь: гражданская жена, трое детей, которых заставляют называть его "владыка". Он это скрывает", – сказал режиссер в эфире телеканала ТВЦ. Михалков подчеркнул: все это означает, что предстоятель обманывает своих прихожан. И на таких вот людях, жадных до денег и власти, Запад строит свою политику, резюмировал Никита Сергеевич.

Украинскую православную церковь Киевского патриархата сейчас "готовят к автокефалии". В сентябре патриарх Константинопольский Варфоломей назначил в Киев экзархов. В Русской православной церкви подчеркнули, что такой шаг может привести к расколу веры.

Тем не менее Константинополь отменил действие акта XVII века, согласно которому Киевская митрополия передавалась под юрисдикцию Московского патриархата. Кроме того, Константинопольский патриархат снял обвинения с глав двух раскольничьих церквей Украины – предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной церкви Макария.

Напомним, в РПЦ эти решения назвали "канонически ничтожными", так как они противоречат всем церковным нормам. Русская православная церковь решила разорвать евхаристическое общение с Константинополем, пишет РИА ФАН.