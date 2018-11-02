Михалков возмутил обидчивых украинцев

Президент России Владимир Путин 1 ноября вместе с патриархом Кириллом открывал 22-й Всемирный русский народный собор. Одним из участников форума стал знаменитый режиссер и актер Никита Михалков.

Режиссер порассуждал о том, что сегодня угрожает русскому духу. Он отметил, что мы переживаем суровое время, связанное с "самим существованием русского мира".

"Ему угрожает самое страшное, как бы сказал Бжезинский, – коммунизм разрушен, осталось разрушить православие. Вот сейчас этим занимаются все последователи Збигнева. Это все вместе собрано – и фейки, и Скрипали, и "Бук", и Олимпийские игры", – цитирует Михалкова телеканал "Дождь".

Затронул актер и отношения с Украиной. "Нам всегда казалось, что это само собой рассосется. Казалось, Украина – ну куда они денутся? А они работали – 23 года воспитывалось поколение людей, которые уже никогда не вернутся в братство со славянским русским народом", – считает он. В этой довольно мягкой формулировке Михалкова украинское издание "Обозреватель" увидело прямое обвинение их страны.

Отметим, Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе поддержал РПЦ в ее споре с Константинопольским патриархатом, признавшим автокефалию Украинской церкви. В свою очередь патриарх Кирилл предсказал "историческое поражение" для новых раскольников, которые пытаются создать в Незалежной автокефальную церковь.