Европа в шоке от тренировок детей-нацистов на Украине

Европейские политики прокомментировали новость о детском лагере на Украине, где националисты учат подростков стрелять из автомата Калашникова. Киеву посоветовали соблюдать права детей.

В прессу просочилась информация о том, что в Тернопольской области националисты готовят детей к войне с восьми лет. В закрытом лагере представители молодежной организации ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" учат несовершеннолетних стрелять из автомата Калашникова.

При этом наставники молодежи говорят, что по людям стрелять нельзя, но по жителям ЛНР и ДНР – можно. Сообщалось, что подобные лагеря финансируются Министерством молодежи и спорта Украины.

Чиновник из структур ЕС заявил в этой связи, что Украина должна обеспечить соблюдение существующих международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти, передает РИА Новости.

#сучьеплемя

Медленно, но верно Украина продолжает исчезать, как страна.

Люди умирают, здравомыслящие – уезжают.

Итогом послужит то, что в стране останутся только нацисты, майданутые и кастрюли. pic.twitter.com/rd6pfCTEHU — Добрый Самаритянин (@o4en_dobriy_S) 22 октября 2018 г.

Он также отметил: ЕС ждет от украинских властей, что они осудят появление подобных лагерей и предотвратят их возникновение в будущем. Чуть позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что информация о лагере – ложь и манипуляция.

Эксперты не видят ничего необычного в существовании таких лагерей. Нацизм и национализм возведены на Украине в ранг государственной политики. Героями Незалежной признаны Степан Бандера и Роман Шухевич, запятнавшие себя кровью мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Им ставят памятники и называют именами националистов улицы и площади.