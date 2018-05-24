Писателя из США встретили в Киеве нацистским приветствием

Сумасшедшими и идиотами назвали украинские пользователи соцсетей своих соотечественников, встретивших нацистским приветствием американца. Корреспондента New York Times шокировали крики "Зиг хайль!" на Майдане.

Тарик Панжа, судя по всему, удостоился такого приема со стороны украинских нацистов из-за своего восточного происхождения. Шокированный журналист пожаловался на "теплую" встречу в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Друзья в Киеве кричат "Зиг хайль!" на тех, кто не похож на вас. Это не лучший вариант радушного приема для туристов в вашей стране. Пожалуйста, прекратите", – написал корреспондент New York Times.

Подписчики писателю посочувствовали. "Теперь вы можете понять, почему Крым, Донбасс и другие (менее удачливые) регионы хотели убежать от этого психа-националиста", – ответил пользователь Russian Perspektive.

Friends in Kiev yelling “sieg heil” at those who don’t look like you isn’t the best way to make visitors to your country feel very welcome. Please stop. — tariq panja (@tariqpanja) 23 мая 2018 г.

Украинцы стали извиняться перед писателем. "Мне жаль, что у Вас был этот опыт. Позвольте мне извиниться от имени моей нации за нескольких сумасшедших и идиотов. Это не то, за что выступает наша страна", – написал Anton Batura.

Однако его тут же обвинили в лицемерии: на странице обнаружились оскорбительные фотографии. "Ой, как мы заговорили. Перед иностранцем стало стыдно, да? А не перед иностранцами можно, правда? Лицемер!" – указала ему пользователь Юлия Витязева.

Спор под постом американца разгорелся нешуточный. Одни пользователи приводили доказательства расцвета нацистской идеологии на Украине, другие яростно опровергали их, утверждая, что такое творится во всех странах.

Тем временем Тарик, приехавший в Киев на финал Лиги чемпионов, пошел бродить по улицам украинской столицы. И, как ни в чем не бывало, продолжил по привычке писать о том, как в Незалежной не любят российского президента Владимира Путина.