Писателя из США встретили в Киеве нацистским приветствием

Тарик Панжа, судя по всему, удостоился такого приема со стороны украинских нацистов из-за своего восточного происхождения. Шокированный журналист пожаловался на "теплую" встречу в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Друзья в Киеве кричат "Зиг хайль!" на тех, кто не похож на вас. Это не лучший вариант радушного приема для туристов в вашей стране. Пожалуйста, прекратите", – написал корреспондент New York Times.

Подписчики писателю посочувствовали. "Теперь вы можете понять, почему Крым, Донбасс и другие (менее удачливые) регионы хотели убежать от этого психа-националиста", – ответил пользователь Russian Perspektive.

Friends in Kiev yelling “sieg heil” at those who don’t look like you isn’t the best way to make visitors to your country feel very welcome. Please stop.