Психология безнаказанности: почему публичные люди распускают руки

Слава и деньги, известность и даже любовь публики нередко оказывают на публичных людей какое-то необъяснимое влияние: они становятся неуправляемыми и опасными для общества. Последний громкий эпизод с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева снова возвращает к поиску ответа на вопрос: что это – психология безнаказанности или банальное хамство на почве пьянства и алкоголизма?

Два веселых футболиста, которые уже когда-то зажигали с кальяном и шампанским за 500 евро в Монте-Карло, влипли в Москве в более серьезную историю. Как пишут СМИ, Кокорин и Мамаев сначала избили мужчину, посмевшего сделать им замечание на парковке, а затем оторвались в кафе, набросившись на министерских служащих, мирно пивших утренний кофе. У пострадавших зафиксированы травмы головы, один из них находится в больнице.

Говорят, что до этого бравые спортсмены умудрились весело погулять в вагоне скоростного поезда "Сапсан" по пути из Петербурга в Москву. В этом случае люди не пострадали, зато обстановка и инфраструктура вагона были повреждены хмельными футболистами.

Очевидно, что будь на месте известных и публичных граждан Кокорина и Мамаева какой-нибудь менеджер по продажам или слесарь Иван Иванов, он бы уже сидел в СИЗО и заплетающимся языком давал бы показания следователю. А через два-три месяца отправился бы лет на пять в колонию строго режима по обвинению в злостном хулиганстве, порче имущества и нанесении тяжких телесных повреждений.

Но со звездами шоу-бизнеса, артистами и футболистами почему-то этот сценарий не срабатывает. Вот, к примеру, известный скандалист Алексей Панин. Обсуждать его моральные качества и не слишком уж сильные роли в кино не будем, а описание всех его дебошей займет не одну статью.





Можно вспомнить самый громкий, датированный 2013 годом. Тогда артист нагрянул с гастролями в Приамурье, но после очередного выступления устроил погром в одном из местных кафе. Вначале ему не понравилась еда, и, чтобы выразить свое недовольство, Панин начал бить посуду и швырять бутылки из бара в разные стороны. Утихомирить буйного гастролера удалось только отряду полиции.

Валерий Николаев, тоже артист и, как оказалось опасный человек, сбил на своей машине в центре Москвы женщину. И нет, чтобы сдаться полиции, он решил скрыться с места происшествия. Актер почти целые сутки находился в розыске, однако даже когда полицейские окружили его машину, Николаев, решил не сдаваться и нажал на газ. В итоге пострадал сотрудник ГАИ.





Четыре года назад коллега Николаева по цеху – Марат Башаров – избил свою жену и нанес ей серьезные травмы, в том числе перелом левой носовой кости и сотрясение головного мозга.

Эпатажный Никита Джигурда, знаменитый своим строптивым характером, во время съемки популярного ток-шоу, темой которого стал вопрос допустимой порнографии, напал на одного из гостей студии.





Все, конечно, помнят "розовую кофточку" Филиппа Киркорова, который попрекал журналистку на пресс-конференции в Ростове-на-Дону после неудобного вопроса. Через несколько лет певец избил второго режиссера церемонии "Золотой граммофон" Марину Яблокову. Тогда он уехал подлечить нервы в израильскую психиатрическую клинику, а если разобраться, то попросту сбежал от правосудия.

Не так мощно выступил Валерий Меладзе в июле 2011 года, но тоже оторвался на представительнице слабого пола. Известный певец устроил погоню за девушкой-фотографом на свадьбе Яны Чуриковой. По словам пострадавшей, Меладзе выкручивал ей руки, сопровождая свои действия матом и угрозами.





Певец Витас, любящий стрелять у себя на даче по воронам, несколько лет назад избил полицейского. Перед этим он за рулем своего внедорожника наехал на велосипедистку на пешеходной дорожке ВДНХ, а затем пытался скрыться. Когда на место ДТП прибыли полицейские, певец устроил перепалку, отказался проходить медицинское освидетельствование и даже ударил стража порядка ногой.

За несколько месяцев до своей смерти актер Владислав Галкин отличился в московском кафе. В ответ на отказ официанта налить ему виски Галкин ударил стулом по барной стойке и начал палить из газового пистолета по бутылкам. Прибывший наряд полиции артист встретил кулаками и засветил одному из стражей порядка мощным ударом в голову.





Душевный настрой актера Александра Баширова кто-то испортил на борту самолета, летевшего в Буэнос-Айрес. Начав дебоширить в небе, артист продолжил истерику уже в аэропорту и напал с кулаками на телеведущую Ксению Бородину, которой не посчастливилось быть попутчицей Баширова.

Этот список можно продолжать до бесконечности, но у всех его фигурантов есть один общий признак – никто из них не попал в исправительное учреждение за свои действия. Артистов жалеют оперативники, к ним снисходительно относятся следователи. А судьи в редких случаях, когда дело все-таки доходит до оглашения приговора, дают им условные сроки или штрафы.





Такая политика безнаказанности по сути служит почвой для развития психологии безнаказанности у тех, кому посчастливилось стать известным, популярным и богатым. Так что, можно с уверенностью сказать, что через какой-то небольшой промежуток времени мы станем свидетелями очередного скандала, дебоша или драки с участием наших любимых звезд.