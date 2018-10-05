"ЕР" предложила правительству поддержать педагогов
По ее словам, актуальные проблемы педагогов, включая вопросы заработной платы, высоких нагрузок, охраны здоровья, прохождения стажировок, во многом обусловлены системной проблемой со статусом учителя. Аршинова уверена: его необходимо повышать посредством разработки мер по поддержке педагогов, их оздоровления и профессиональной реабилитации.
В качестве одной из мер предлагается разработать специальный сертификат на отдых педагогов и членов их семей. Аршинова привела в пример некоторые категории служащих, которые обеспечены возможностью санаторно-курортного отдыха и иными мерами, позволяющими поддерживать благоприятный фон в период исполнения профессиональных обязанностей.
"Нельзя забывать, что учителя также подвержены профессиональному выгоранию", – подчеркнула она.
По словам координатора партпроекта "ЕР" "Новая школа", защита педагогов и соблюдение их прав – одна из приоритетных задач "Единой России". Партийцы, подчеркнула Аршинова, реагируют на нарушение прав педагогов по всей стране. "Только за текущий год партпроект
содействовал восстановлению в правах учителей из Амурской, Ростовской,
Тамбовской, Мурманской областей, Краснодарского края, Республики Марий
Эл", – рассказала она.
Напомним, единороссы также взяли на контроль выплаты учителям за государственную итоговую аттестацию (ГИА). До этого партийцы проверяли
выплаты за Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По итогам мониторинга
стало известно о наличии ряда проблем с выплатами за ГИА-9 (ОГЭ) и
другие формы итоговой аттестации.
Партийный проект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия" помогает в создании учебных мест за счет строительства школ и оснащения их современным оборудованием.
Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских садах. Единороссы держат на контроле не только повышение доступности дошкольного образования, но и его качество.
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