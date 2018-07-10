"ЕР" возьмет на контроль выплаты учителям за ГИА

"Единая Россия" проведет мониторинг исполнения регионами закона о выплате компенсаций учителям за работу по подготовке и проведению ГИА. Партия предлагает ввести единый стандарт оплаты труда педагогов.

Мониторинг проведут участники партийного проекта "Новая школа". Также будут подключены региональные координаторы по контролю планирования финансовых средств для выплат учителям за ГИА. Как сообщила координатор проекта, депутат Госдумы Алена Аршинова, соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

"Очень важно, чтобы регионы за имеющееся время подготовились к его исполнению, в том числе там, где не были предусмотрены компенсации педагогам, учесть их в своих бюджетах со следующего года", – отметила депутат.

Сейчас в регионах ставки компенсаций учителям, участвующим в проведении ГИА, колеблются от нуля до 1680 рублей в день. Ранее Аршинова направила министру просвещения Ольге Васильевой письмо с предложением ввести единую формулу оплаты труда педагогам за такую работу. Ответа от министра "Единая Россия" пока не получила.





Партийный проект "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. "Единая Россия" помогает в создании новых учебных мест за счет строительства новых школ и оснащении их новым современным оборудованием. Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских садах.