Киев обвинил ФСБ в вербовке жен украинских военных

Сотрудники российских спецслужб вербуют жен военнослужащих ВСУ. ФСБ склоняет к сотрудничеству женщин, когда те ездят к родственникам в Россию, ДНР или ЛНР, заявили в Службе безопасности Украины.

Охота на шпионов на Украине затронула семьи военнослужащих ВСУ. Близких родственников украинских военных, которые приезжают в Россию, а также в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, вербуют сотрудники ФСБ и спецслужб, заявили в СБУ.

По версии украинских спецслужб, речь идет по крайней мере о трех женщинах. Сотрудники ФСБ пытались получить информацию о воинских званиях, должностях, месте службы и обязанностях их мужей. Кроме того, их интересовала любая информация о подразделениях, где служат военные.

Вернувшись на Украину, жены офицеров сразу отправились в СБУ, где все и рассказали. Украинские спецслужбы опубликовали видео, где они сообщают о подробностях вербовки. Одна из них сообщает, что была завербована в Санкт-Петербурге, другая – в донецкой Горловке, еще одна – в Антраците на территории ЛНР, передает "ЦарьградТВ".

Рассказы "жертв" полны ужасных деталей. Так, женщины утверждают, что на них осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом на въезд и выезд из России. Кроме того, обещали бросить в подвал к уголовникам и устроить неприятности родственникам, у которых жены украинских офицеров гостили.

На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Минобороны Павел Яцюк заявил, что на Украине действует агентурная сеть российских спецслужб. Она ежедневно осуществляет "деструктивные мероприятия" на территории страны. По словам Яцюка, разведчики и сотрудники СБУ задокументировали "процесс вербовки российскими спецслужбами граждан Украины, России и других государств".