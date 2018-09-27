В деле Петрова и Боширова всплыл сотрудник СБУ
Подозреваемые Лондоном Александр Петров и Руслан Боширов на сегодняшний день – одни из самых популярных и загадочных личностей. Чего только не придумывает в Сети народ о россиянах.
"В ближайших выпусках от The Insider и Bellingcat: Руслан Боширов вновь позвонил @margaritasimonyan и пришел на интервью с Анатолием Чепига… (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) В ходе интервью выяснилось, что они братья тройняшки и в детстве были разлучены родителями… Третий брат, Микола Бздюк, с детства проживает на Украине и работает в СБУ, принимал участие в АТО, является героем Украины", – пишет Telegram-канал "Силовики".
Также в публикации отмечается, что у всех троих странное влечение к шпилям и все они, по странному стечению обстоятельств, 4 марта были в Солсбери в одинаковой одежде. "Круг замкнулся", – констатирует автор поста.
В свою очередь российский политолог Кирилл Рогов прокомментировал некоторые странности в интервью Петрова и Боширова главреду RT Маргарите Симоньян. В Facebook он написал, что обратил внимание на необычный, по его мнению, логотип на куртке, показанной на видео.
Агент "#Боширов" оказался Героем России, полковником #ГРУ, воевавшим на Донбассе, #Чепига, - журналисты-расследователи https://t.co/88u9xdvFjt pic.twitter.com/7cBeoClses— Цензор.НЕТ (@censor_net) 26 сентября 2018 г.
"На этой куртке крупно изображена некая эмблема, а человек прикладывает руку к сердцу или к этой эмблеме, или к животу… Вопрос: кто знает, что это за эмблема? Это какой-то известный бренд или что?" – спросил политолог. Пользователи принялись шутить на эту тему, но один из них все-таки установил происхождение бренда. По его словам, это логотип фирмы горнолыжной одежды.
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