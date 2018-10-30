Порошенко у церкви облил грязью Тимошенко
Наиболее ярким примером преследований со стороны СБУ Юлия Тимошенко считает случай в церкви, расположенной рядом с линией разграничения в Донбассе. Как рассказала кандидат в президенты Украины, на православный праздник она приехала в этот храм помолиться. На выходе ее встретили около десяти человек с плакатами, на которых были нелестные высказывания в адрес бывшего премьера.
Юлия Тимошенко уверена, что этих людей нанял при посредничестве спецслужб нынешний глава Украины Петр Порошенко. По ее словам, служители церкви узнали в митингующих с плакатами рядовых работников местной службы безопасности.
Кроме того, выступая на национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", Тимошенко пообещала опробовать на Петре Порошенко "нулевую терпимость к коррупции" в случае победы на выборах.
"Обещание президента Петра Порошенко относительно нулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите, то в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его коррупционном окружении", – приводит заявление политика РИА Новости.
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Многие политики начали предвыборную агитацию. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже несколько месяцев возглавляет рейтинг.
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