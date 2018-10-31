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Общество

Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, отправились в гастрольный тур по Украине. Тему для выступлений они выбрали заведомо выигрышную, решив рассказать публике о том, как плохо жилось в СССР.

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После ряда громких и достаточно спорных заявлений, а также слухов о проблемах с алкоголем актер Михаил Ефремов обзавелся скандальной репутацией. Однако такая слава не мешает регулярно собирать полные залы. Не подвела его хватка и на Украине, куда артист отправился в "гастрольный чес" в компании поэта Андрея Орлова.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Впечатлениями от их выступления в Киеве поделился с подписчиками в Facebook народный депутат Украины Борислав Береза. "Остроумно, шикарно, эмоционально и чертовски талантливо", – отрецензировал он увиденное. Многие пользователи Сети сочли, что главная причина восторгов политика заключается не в талантах Ефремова и Орлуши, а в теме, которую они решили поднять перед украинской публикой.

Случайно или намеренно, но актер сделал все, чтобы угодить украинской публике. Выступая в России, Ефремов часто поднимает острые темы и рассказывает о неприглядных сторонах российского общества. В этот раз он поступил так же – рассказал на Украине о российских проблемах, заодно полив грязью Советский Союз.

Береза привел диалог, который, судя по всему, произвел на него наибольшее впечатление и врезался в память:

"– Как Вы считаете, распад СССР – это радость или горе?
– Ну если это отделение радостно отмечают в 14 странах как День независимости, а расстроены лишь в одной стране, наверное, это праздник. Кстати, это одно государство не Узбекистан".

Впрочем, пользователи Сети выразили мнение, что откровенное заигрывание с украинской публикой все равно не принесет Ефремову ожидаемого результата. Так бывало и раньше – даже за поддержку Украины самые патриотически настроенные граждане этого государства плевали на актера и поносили его последними словами. И в этот раз, считают в интернете, артист хоть и неплохо заработает на билетах, будет вынужден стерпеть не одно оскорбление.

Некоторые комментаторы под постом Березы заметили, что украинские законы, направленные против русского языка, не позволят артисту выступать в некоторых областях страны. Однако для него местные власти могут и закрыть глаза на нарушение закона.

31 октября 2018, 10:01

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