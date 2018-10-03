Новогодние каникулы – 2019 решили продлить
Суббота и воскресенье, 5 и 6 января, и 23 февраля совпадают с нерабочими праздничными днями, поэтому принято решение перенести их на 2, 3 и 10 мая. Новогодние же каникулы будут длинными – россияне будут отдыхать десять дней подряд.
Постановление опубликовано на сайте кабмина. Так, новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января 2019 года. Также нерабочими в честь Дня защитника отечества будут 23 и 24 февраля. Международный женский день ознаменуется тремя выходными – с 8 по 10 марта, передает НСН.
В мае наших соотечественников ждут пятидневные выходные – с 1 по 5 число. Затем россияне будут отдыхать четыре дня в честь Дня Победы, с 9 по 12 мая. Каникулярными также станут День России, 12 июня, и три дня со 2 по 4 ноября, в День народного единства.
Ранее российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения Минтруда о том, сколько дней будут длиться новогодние каникулы – 2019 и о переносе выходных. Россияне уже сейчас задумываются, чем занять себя в дни новогодних каникул.
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