Россиянам в 2019 году пообещали длинные новогодние и майские каникулы

Минтруд составил расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. В соответствии с предложениями ведомства, россиян в январе ждут восьмидневные каникулы, а в мае – сразу две серии выходных по пять и четыре дня соответственно.

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