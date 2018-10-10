Известная писательница закатила истерику в прямом эфире
Нападкам борца за очищение Украины от всего "московского" Ларисы Ницой подверглась ведущая программы "Большой вторник" на телеканале NewsOne. Диане Панченко пришлось оправдываться за то, что она говорит по-русски.
"Я не совсем поняла, куда пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила говорить на украинском!" – заявила разгневанная писательница. По мнению Ницой, согласно Конституции, украинский язык является обязательным для общения в публичных сферах.
Ведущая попыталась объяснить ей, что в украинском основном законе такого пункта нет. Эфир телеканала на 80% украиноязычный, однако зрители просят вести особо популярные программы на русском. Конституция этого не запрещает – и Ницой запретить не может, подвела итог Панченко.
Ее поддержал присутствовавший в студии депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. Он заявил, что решения о запрете публичного использования русского языка не было, а писательница вводит людей в заблуждение. Ницой обиделась, что Панченко не перешла на мову, и покинула студию.
Напомним, что изменения в закон "О телевидении и радиовещании" вступили в силу на Украине в 2017 году. Согласно ему, доля программ на украинском языке в эфире должна составлять не менее 55%.
Лариса Ницой известна постоянными выступлениями против всего российского. Недавно писательница раздула очередной скандал, увидев в украинской школе учебник русского языка.
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