"Слабое звено": знаменитая писательница с Украины плюнула в россиян

Украинцы поражены страшным вирусом, и называется он "русский мир головного мозга". Писательница Лариса Ницой возмущенно отреагировала на отказ мэра Днепра запретить песни русских исполнителей.

Русскоязычные украинцы – "слабое звено", уверена Лариса Ницой. По словам писательницы, это самый уязвимый слой населения – именно его поражает вирус под названием "русский мир головного мозга". Зараженные становятся беззащитными перед российской пропагандой, уверена Ницой.

Литератор возмутилась из-за позиции мэрии Днепра (бывшего Днепропетровска). Скандал разразился, когда националисты потребовали выключить в кафе песни на русском языке. После этого на сайте мэрии появился проект закона, запрещающий воспроизводить песни российских исполнителей на территории города.

Мэр Днепра Борис Филатов инициативу не поддержал. Он подчеркнул, что, во-первых, такое решение исполнить невозможно. "А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой", – приводит слова градоначальника Life.ru.

Однако автор книг для детей уверена: музыкальные композиции и киноленты на русском языке – это вирус. Если человек говорит на русском языке, инфекция захватывает его мозг, он начинает смотреть на мир глазами россиянина, поделилась своими убеждениями Ницой в соцсети Facebook. Она уверена, что исцелить от страшной болезни может только украинский язык, пишет Ura.ru.

Писательница известна как ярая поборница украинского языка. Ее, в частности, возмущает тот факт, что украинские дети не знакомы с историей националиста Степана Бандеры. Известен случай, когда писательница швырнула сдачу в девушку-кассира в магазине, когда та не стала говорить с ней только по-украински, передает телеканал "360".

Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября минувшего года подписал закон об образовании. Он сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие постепенно – вплоть до 2020 года.

Шаги Киева вызвали резкую критику со стороны европейских государств – особенно возмутились в соседних с Украиной Венгрии и Румынии. Там заявили, что принятый закон нарушает права национальных меньшинств, напоминает РИА ФАН.