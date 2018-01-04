"Русское лото" жестоко обмануло людей в миллиардном розыгрыше

Организаторов лотереи "Русское лото" поймали на обмане. Жители страны были в бешенстве из-за подлой махинации.

Во время новогодней лотереи разыгрывался один миллиард рублей. Победителя должны были выявить в прямом эфире 1 января в 20:00 мск. Однако о выигрыше стало известно намного раньше.

Об этом сообщил один из пользователей портала "Пикабу". По его словам, такие "псевдопрямые трансляции" проводятся каждую неделю: в каждом регионе они идут в 20:00 по местному времени. "И каждый раз в тираже участвуют только билеты, проданные до первой трансляции розыгрыша в телевизоре. После этого можно хоть обмазаться билетами с номерами, совпадающими с выпавшими в тираже, – билет будет действителен только на следующий тираж", – заявил он.

В онлайн-службе поддержки не смогли дать ответ по поводу происходящего. Пользователи Сети подняли настоящую волну критики: они уверены, что их подло обманули.

Отметим, что в начале года жителю Казани удалось выиграть в "Столото" 250 миллионов рублей. Он похвастался этим в социальных сетях, передает Ura.ru.

По правилам розыгрыша, имя победителя не называется. Однако счастливчик сам раскрыл информацию о себе.